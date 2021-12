Sara heeft vriendschapsverdriet #4: een vriendschap verbreken

Journalist Sara Assarrar verloor haar eerste hechte vriendschap en kon met niemand over haar hartzeer praten. Waarom is ‘vriendschapsverdriet’ niet meer genormaliseerd, vraagt ze zich af. In deze rubriek onderzoekt ze: hoe ga je om met dit soort verdriet?

Vorige week keek Sara naar de representatie van vriendschapsverdriet in de media. Deze week blikt ze terug op de verhoudingen in haar voormalige vriendschap en gaat ze in gesprek met psycholoog Ellen Huijsmans over het verbreken van een vriendschap.

Eenrichtingsverkeer

Een aantal maanden na de confronterende treinreis met mijn voormalige vriendin – die ik beschreef in mijn eerste blog over vriendschapsverdriet – had ik de tijd genomen om na te denken over de vriendschapsband die we deelden. Pas toen ik er op terugkeek, besefte ik dat onze verhouding scheef was, dat het eigenlijk altijd al scheef tussen ons was.

Ik vergelijk het met eenrichtingsverkeer: ik was voornamelijk aan het geven en zij aan het nemen. Dit wilde ik niet meer. Het kostte me onwijs veel energie. Vooral toen ze helemaal geen interesse meer in mij toonde, maar alleen nog contact met me opnam als ze iets van me nodig had. Ik dacht dat ik haar niet kwijt wilde, maar ik wilde het gevoel dat de vriendschap me vróéger gaf niet kwijt. Daar zat een groot verschil tussen.

Vriendschap verbreken

Vervolgens overwoog ik het contact te beëindigen, maar was ik bang dat ze het als een persoonlijke afwijzing zou zien. Dat was het niet. Ik wilde gewoon niet meer de persoon zijn die ik in haar aanwezigheid werd, maar wist niet hoe ik dit moest verwoorden. Door dit besef en met oog op mijn mentale gezondheid, moest ik er een punt achter zetten. Maar dit vond ik lastig.

“Vriendschappen maken we, zoals we bij liefdesrelaties wel doen, niet uit. We laten ze liever doodbloeden,” vertelt psycholoog Ellen Huijsmans. Als de vriendschap niet (meer) gezond voor je is, adviseert ze: “Ik geloof heel erg in de aanpak: jij bent oké en ik ben oké. Met deze methode kun je iemand aanspreken met: ‘Je bent oké zoals je bent en in onze dynamiek kom ik dingen van mezelf tegen die ik niet fijn vind, dus kies ik ervoor om de vriendschap te verbreken.’ Mocht de ander er niet voor openstaan, dan is het voor jezelf wel belangrijk om te vertellen dat je de knoop doorhakt. Als je het lastig vindt, kun je iemand meenemen die over en weer vertaalt.”

Omgaan met oude pijn

Ik heb er uiteindelijk geen punt achter gezet, maar heb het in de woorden van psycholoog Ellen laten ‘doodbloeden’. Dat leek me toen een makkelijke en pijnloze weg. Nu ben ik van mening dat ik beter wel met haar had kunnen praten. Dan had ik denk ik minder hartzeer en meer afsluiting gevoeld.

Ellen over omgaan met oude pijn door een vriendschapsband: “Gun jezelf rouw en tijd. Maar op het moment dat een oude vriendschap je een kwetsuur oplevert, kan het fijn zijn om contact op te nemen. Gebruik geen WhatsApp, maar schrijf een e-mail of brief waarin je zorgvuldig je gedachten kunt formuleren.”

Wederzijds begrip

Na het verlies van mijn eerste hechte vriendin kon ik bij niemand terecht en raakte ik in een periode van eenzaamheid, verdriet en reflectie. Ik moest mezelf zonder haar herontdekken en ben vervolgens op zoek gegaan naar de essentie van een goede vriendschapsband.

Ik vroeg mezelf: wat zoek ik in een vriendin? Wat is een gezonde, gebalanceerde vriendschap? Ik realiseerde me door nieuwe vriendschappen aan te gaan dat ik het waard ben om vrienden te hebben die net zo veel om mij geven als andersom. Waarin het geven en nemen eerlijk tussen elkaar is verdeeld.

Sinds ik open ben over mijn vriendschapsverdriet voel ik begrip en ook iets anders moois: mensen die me gelijk in vertrouwen nemen en vertellen over hun ervaring met het verliezen van een vriendschap. Dat voelt zo fijn. Die openheid. Ik koester het.

Tekst Sara Assarrar Fotografie Anthony Tran/Unsplash.com