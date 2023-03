Sorry: waarom het zo moeilijk is om te zeggen (+ tips)

‘Sorry, ik heb een fout gemaakt.’ Het is niet altijd makkelijk om deze woorden te zeggen tegen iemand die je zeer hebt gedaan. Waarom vinden we het zo lastig en hoe wordt het makkelijker?

Sorry, sorry, sorry. De moeilijkheid zit hem niet persé in het woord zelf. Wel in het uitspreken ervan, omdat het min of meer gepaard gaat met een spannend gesprek. Nog een reden waarom we het soms moeilijk vinden om toe te geven dat we een fout hebben gemaakt: het tast ons zelfvertrouwen aan.

Volgens Reach Out, een website die jongeren helpt op het gebied van psychologie, vinden we het niet fijn om ons slecht te voelen over onszelf. Inzien dat we een fout hebben gemaakt, kan ons daarom het gevoel geven dat we een slecht persoon zijn. Maar: ook goede mensen maken fouten. En juist toegeven dat je iets niet helemaal slim hebt aangepakt, laat je juist groeien. Hoe wordt sorry zeggen makkelijker? Deze tips uit het artikel van Reach Out kunnen helpen.

Zo zeg je (gemeend) sorry

Zeg voordat je begint wat lieve dingen tegen jezelf. Dat klinkt misschien raar, maar het helpt om juist je goede eigenschappen en daden te benoemen. Als je ziet wat je allemaal wél goed doet, is het makkelijker om te accepteren dat er af en toe iets mis gaat en wordt je ‘sorry’ ook meer gemeend. Bedenk voor jezelf waarom je sorry zegt. Klinkt als een open deur, maar voor de ontvanger van de excuses is het fijn om te horen waaróm je sorry zegt. Geef in het gesprek toe dat je fout zat. Laat merken dat je begrijpt wat de impact van je fout op de ander is geweest en benoem dit. Bijvoorbeeld: ‘Ik snap dat je je door mijn fout verdrietig voelt.’ Dan komt de ‘sorry’. Enne, geen ‘maar’ erachteraan. Vraag of de ander je kan vergeven en wat je voor diegene kunt doen om je fout recht te trekken. Is dit niet mogelijk omdat je iemand bijvoorbeeld gekwetst hebt met woorden, benadruk dan dat het niet nog eens zal gebeuren. Geef de ander tot slot de tijd om je excuses te laten bezinken en check op een later moment weer bij diegene in.

Tekst Bente van de Wouw Bron Reach Out Illustratie Yelena Bryksenkova

Gepubliceerd op 22 maart 2023