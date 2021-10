Sporten: hoe begin je (weer)?

Misschien herken je je wel in het volgende scenario: je hebt een tijdje geleden je sportroutine losgelaten en er is iets wat je tegenhoudt om het weer op te pakken. Opnieuw beginnen met sporten, of überhaupt beginnen met sporten, kan best wel lastig zijn.

Flow’s Merel weet er alles van. Je mag van haar gerust weten dat zij een heel verleden heeft van allerlei sporten uitproberen, heel fanatiek zijn, dan weer hele periodes geen sportschool van binnen zien (we blijven de sportscholen lekker sponsoren, zullen we maar zeggen) en vooral: van elke keer weer de moed bij elkaar moeten rapen om te beginnen.

Merel is daarin vast niet de enige: “Ik wist gewoon nooit goed welk doel ik wilde nastreven. Of nou ja, dat wist ik wel, maar het waren geen doelen waar ik vrolijk van werd. Sporten stond voor mij altijd gelijk aan iets moeten. Moeten afvallen, gespierder moeten worden, strakker in mijn vel moeten zitten. En eerlijk gezegd behaalde ik die doelen nooit helemaal naar tevredenheid, met alle frustratie van dien. En ja, dan stopte ik er weer mee.”

Laat oude doelen los en kijk naar sporten als zelfzorg

Het (eerste) geheim is: je doelen omdenken. Loslaten wat er allemaal moet. Wist je dat je ook heel andere doelen kunt nastreven die niet zo veel met fysieke verandering te maken hebben? Zo is het algemeen bekend dat lichaamsbeweging heel helpend is bij het zorgen voor je mentale gezondheid en dat je er beter door gaat slapen. Van sporten krijg je energie, en van meer in je lichaam en meer uit je hoofd kruipen worden heel veel mensen erg blij.

Als je dit soort doelen zou stellen voor jezelf, dan heeft sporten eigenlijk vooral te maken met goed voor jezelf zorgen, en dat maakt misschien dat je het makkelijker vindt om eraan te beginnen.

Hoe vaak wil ik effect merken?

Een bijkomend voordeel is dat bovenstaande doelen allemaal dingen zijn waarbij je veel sneller resultaat merkt dan wanneer je focust op bijvoorbeeld afvallen of gespierder worden. Je zou voor jezelf kunnen nagaan: hoe vaak wil ik positief effect merken? Dus: hoe vaak wil ik beter slapen of hoe vaak wil ik me energieker voelen?

Merel: “Ik merk dat ik wel graag twee à drie keer per week wil voelen dat ik me mentaal beter voel en dat ik meer energie heb. Als ik daaraan denk, vind ik het makkelijker om geregeld naar de sportschool te gaan.”

Het zet áltijd zoden aan de dijk

Laat de gedachte gaan dat sporten alleen zoden aan de dijk zet als je het minimaal drie keer per week doet. Dat is een oude gedachte uit de tijd dat we nog nastreefden om af te vallen door het sporten, of om snel spieren te kweken. Sporten zet áltijd zoden aan de dijk. Het dient altijd een doel, of sterker nog: sporten is het doel op zich. Hoe vaak en hoe lang je het doet, mag je dus helemaal zelf bepalen.

Zoek iets dat helemaal bij jou past

Een beetje cliché misschien, maar je kunt natuurlijk het beste op zoek gaan naar iets wat je met plezier zult doen, en wat echt bij jou en je persoonlijke situatie past. Zo kun je allerlei coole work-outs op fancy locaties volgen, of bootcamps in parken, maar je kunt ook thuis sporten. Je kunt alleen gaan of met iemand (of een groepje) samen. Merel: “Ik vind het heerlijk om ‘gewoon lekker saai’ een rondje cardio te doen in de sportschool. Ik zet een podcast op, zet andere gedachten op nul en ik werk mijn rondje af. Niet nadenken en na- en voordat ik het weet sta ik weer buiten en voel ik me top. Het werkt elke keer weer.”

Niet sporten maar: ‘onze lichamen bewegen’

Bedenk dat wandelen, fietsen, schaatsen en dansen ook sporten zijn. Je hoeft niet per se op een les of lid te worden van een school, je kunt klein beginnen en je mag het ook klein houden. Misschien is dat wel de belangrijkste tip: we hoeven het niet ‘sporten’ te noemen. ‘Lichaamsbeweging’ klinkt al een stuk minder intimiderend, toch?

Jouw lichaam, jouw regels

Tot slot: laat je door niemand (nee, ook niet door mensen die je op Instagram volgt) wijsmaken dat er een standaard is als het gaat om sporten. Die bestaat niet. Jij mag het invullen zoals jij het prettig vindt en zoals jij denkt dat het goed is voor jouw lichaam. Er is niets persoonlijker dan dat.

In de volgende blogpost die over dit onderwerp zal verschijnen, gaan we kijken naar het volhouden van het sporten. Hoe bouw je een haalbare routine voor jezelf op en hoe zorg je dat het leuk en helpend voor je blijft?

Tekst Merel Wildschut Fotografie Emma Simpson/Unsplash.com