Sporten voor je hoofd #1: Bewustwording is de eerste stap

Waarom gaan we wel regelmatig naar de sportschool maar besteden we niet ook zo veel aandacht aan onze mentale gezondheid? Dit kun je doen om beter voor dat overvolle hoofd te zorgen. Deel 1: merk het op.

Ik staar naar mijn ellenlange to do-lijst. Zo veel dingen te doen, zo veel deadlines. Ik ben het overzicht kwijt en voel de stress opkruipen. Dus wat doe ik? Ik mail mijn collega’s dat het me even boven het hoofd groeit en ik ga een uur wandelen. Bij terugkomst is mijn hoofd een stuk leger. Mijn collega’s nemen een opdracht van me over, ik schrap wat klusjes van de lijst die eigenlijk helemaal niet zo’n haast hebben en ik begin met werken. Er is weer lucht in mijn hoofd.

Om eerlijk te zijn: vroeger had ik dit anders aangepakt. Dan was ik blijven zitten aan mijn bureau, met mijn to do-lijst en mijn groeiende stressgevoel. Net zolang totdat alles af was – maar dan wel tegen een prijs. Door schade en schande heb ik geleerd om mijn gevoelens serieus te nemen. Nu durf ik aan de bel te trekken en mijn stress te delen met mijn collega’s. Dat komt ook omdat ik zo veel mensen ken die een (heftige) burn-out meemaken.

Vind je eigen recept

“Heel goed,” zegt Koko Beers, neurobioloog en werkzaam bij de Hersenstichting. “Bewustwording is de eerste stap in mentale gezondheid: voel de stress, de angst of de somberheid. Als je die gevoelens vervolgens durft te delen, is dat de tweede stap. De derde stap is dat je omgeving en jij er vervolgens ook naar handelen. Het is in onze maatschappij heel gebruikelijk om je ziek te melden als je buikgriep hebt of snipverkouden bent. Maar je baas bellen en zeggen dat je hoofd overloopt en je eerst even door het bos wilt wandelen? Dat is nog steeds not done. En dat zou wel normaal moeten zijn. Zorgen voor je mentale gezondheid is ook aandacht besteden aan zaken als mindfulness, meditatie of genieten van de natuur. Wat ontspannend werkt, kan van mens tot mens verschillen. Het is goed om je eigen recept te vinden.”

Wat kan helpen:

Merk het op als het te veel is: dit kan bijvoorbeeld door dagelijks even stil te staan bij hoe je je voelt door morning pages te schrijven of te mediteren, of gewoon even te gaan zitten en stil te staan bij de vraag: hoe voel ik me eigenlijk?

Deel het met anderen: erover praten helpt. Soms lucht het zeggen tegen vrienden of collega’s dat je je niet goed voelt al op.

Onderneem actie: het hoeft niet gelijk heel groot te zijn. Soms helpt een lange wandeling of een dagje vrij nemen al heel veel.

Vind je eigen recept: waar laad je van op? Het is fijn om dat te weten.

Tekst Karine Hoenderdos Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com