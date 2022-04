Sporten voor je hoofd #3: je emoties doorvoelen

Waarom gaan we wel regelmatig naar de sportschool maar besteden we niet ook zo veel aandacht aan onze mentale gezondheid? Dit kun je doen om beter voor dat overvolle hoofd te zorgen. Deel 3: wat is écht belangrijk voor je?

Wat kan ik doen als de stress toeslaat en ik word overweldigd door alles op mijn to do-lijst? Ik vraag het aan Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van het Institute for Positive Health.

Huber: “In mijn proefschrift stond de stelling: ‘Zingeving is de meest gezondmakende kracht.’ Daarvan ben ik ten diepste overtuigd, en het is ook mijn persoonlijke ervaring. Als je een dieper doel in je leven hebt gevonden, vind je daarin kracht. Iedereen heeft zo’n missie, de kunst is om die te vinden.” Zoeken waar je hart naar uitgaat dus. Maar hoe doe je dat? Huber: “Stel jezelf de vraag: als ik op mijn sterfbed lig en terugkijk op mijn leven, wat was dan écht belangrijk voor me? Waar ben ik echt trots op?”

Angry cleaning

Zoeken naar je drijfveer is één aspect van ‘mentale fitness’. Ook belangrijk is je bewust worden van je gevoelens. Machteld Huber: “Herken je emoties en sta jezelf toe om ze te voelen én te uiten. Op een veilige manier. Ben je boos? Voel het echt, sla met een deur, vloek hartgrondig. Ik ga bijvoorbeeld lekker tieren in de auto. Kinderen wordt vaak geleerd dat ze niet boos mogen zijn, maar gevoelens kun je niet wegdrukken. Ze leveren je ook power en energie. Als ik boos ben, kan ik bijvoorbeeld fantastisch mijn huis schoonmaken. Vaak komt onder het voelen van boosheid weer een diepere laag tevoorschijn, die van verdriet. En dááronder kan dan weer boosheid zitten. Als je alles hebt doorvoeld, lost de emotie als het ware op en is dat een bevrijding. Er komt ruimte en liefde achter vandaan.”

Zo word je mentaal krachtiger

Onderzoek je gevoelens en durf ze toe te laten.

Bespreek het met vrienden of collega’s als je niet lekker in je vel zit.

Ga vaak de natuur in, geniet van kunst en muziek, doe aan yoga of ga niksen.

Schrijf! Een (dankbaarheids)dagboek, morning pages of brieven aan jezelf.

Doe ademhalingsoefeningen of ga mediteren.

Ga een cursus mindfulness doen.

Tekst Karine Hoenderdos Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com