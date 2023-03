Tip van de psych: zo kun je je geluksgevoel een handje helpen

Ruby Wijdenbosch is online editor voor Flow en duikt graag in de menselijke psyche aan de hand van interviews én haar eigen gesprekken met psychologen. Om de week deelt ze een tip van de psych. Deze keer: als gelukkig zijn niet vanzelf gaat.

Wat er mis met me was, heb ik me lang afgevraagd. Wat mij zo anders maakte dan al die anderen die gemakkelijk huppelend, lachend en fluitend door het leven gaan. Op een of andere manier leek ik vanaf jongs af aan al wat meer moeite te hebben met me ‘gelukkig’ voelen dan anderen.

Zodra psychologen, huisartsen en praktijkondersteuners met diagnosen als depressie en burn-out begonnen te strooien, kon ik me daar niet mee identificeren. Want ik was niet chronisch ongelukkig of compleet uitgeput. Ik stond nog overeind, deed mijn dagelijkse dingen, kon nog lachen. Maar waarom voelde het dan toch lastig om me langdurig happy te voelen? De uitleg van mijn huidige psych was geruststellend.

Minder aanleg voor geluk

Sommige mensen zijn geboren met iets minder ‘aanleg’ voor gelukkig zijn, vertelde ze: “Dat is niets om je zorgen over te maken, maar kan wel vervelend zijn als het zorgt voor somberheid.” Ik zal volgens haar dus iets harder moeten werken dan anderen om mijn geluksgevoel een handje helpen. Het bewúst ophalen van fijne herinneringen kon volgens de psych een goede blijmaker zijn. Dus ik ging op zoek.

Hallo, geluk? Ik weet dat je daar ergens bent

Aftermovie

Ik ben nogal een dromer, wat prima is, maar wel zorgt dat ik weinig herinnering aan leuke dingen heb. Nu kijk ik op TikTok graag korte travel recaps van anderen, en dacht ik ineens: als ik nou zelf een leuke aftermovie maak, kan ik altijd weer even terugzien hoe fijn die vakantie was. Dus vanaf het moment dat we vorige maand in Barcelona landden, filmde ik onze wandelingen en wijntjes, de bergen en golven, zette ik bij elk mooi uitzicht even de zelfontspanner aan of duwde ik de telefoon in de handen van vriend M. als ik zelf even geen zin meer had. Eenmaal thuis was het eindresultaat een gezellig sfeerfilmpje dat ik regelmatig weer even bekijk, want het geeft zo’n fijn vakantie- en dus geluksgevoel. Rondje kindertijd

Als ik terugdenk aan de fijne herinneringen uit mijn jeugd, zie ik mezelf en mijn beste vriendinnetje, hoppend van speeltuin naar speeltuin. Nu heb ik het geluk dat ik dichtbij mijn oude wijk woon en dankzij het inzicht van de psych, plande ik een wandeling met diezelfde – nog steeds – beste vriendin. Samen liepen we alle plekken af waar we als kind zo’n lol hadden, en ondanks de nostalgie, werden we daar beiden heel blij van. Journaling!?

Ik weet niet waarom, maar om een of andere reden had ik altijd een lichte afkeer naar van die dankbaarheidsdagboeken. Een (dom) vooroordeel, want ik vond er laatst eentje bij HEMA die me wel aansprak en nu schrijf ik dagelijks met plezier in dat boekje. Het laat je niet alleen nadenken over fijne momenten van die dag, maar ook waar je trots op was en wat je geleerd hebt. Bonusinzicht na een paar weken journalen: geluk zit blijkbaar toch niet in grote dingen, maar in ‘Fijne wandeling met pap’, ‘Donut voor lunch’ of ‘Slappe lach met collega’. Kiekjes kijken

1562891 foto’s maken wanneer ik ergens ben, om ze vervolgens in mijn digitale fotobibliotheek nooit meer terug te kijken; misschien is het een generatieding. Mijn ouders hebben nog een hele kast vol fotoboeken: netjes geordend, per jaartal, vakantie of uitje, om af en toe gezellig door te bladeren. Met de psychs tip in mijn achterhoofd, sorteerde ik laatst mijn hele fotoarchief. Dat zorgde niet alleen voor een heel fijn, overzichtelijk album, maar maakt ook dat ik alle fotowaardige momenten nog een keertje zag. En er zelfs een paar heb afgedrukt. Win win

Afgelopen jaar vulde ik als cadeau voor mijn ouders zo’n ‘Waarom jij de liefste vader/moeder bent’-boekje in. Daarin schrijf je allerlei dingen op als ‘Ik weet nog goed dat je vroeger …’ of ‘Ik vind het gezellig als we samen gingen …’. En hoewel ik er eerst tegenop zag om de 87 pagina’s te vullen, bleek het een leuke manier om fijne herinneringen op te halen en het geluksgevoel aan te wakkeren. En mijn ouders waren heel blij met het boekje. Twee vliegen in een klap.

