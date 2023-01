Tip voor als je niet kunt slapen: nachttekenen

Slapeloze nachten? Je bent niet de enige. Journalist Catelijne Elzes ontdekte het voordeel van nachttekenen: het verzinnen van tekeningen in je hoofd.

Een aantal keer per maand lig ik midden in de nacht zo’n één à twee uur wakker. Een half jaar geleden heb ik iets gevonden dat goed helpt (en beter dan alle andere geprobeerde remedies): nachttekenen. Ik ga dan zo ontspannen mogelijk liggen en roep beelden op.

Die beelden herhaal ik keer op keer in mijn hoofd. De volgende ochtend aan het ontbijt zet ik ze op papier met een schets of wat woorden. Hierdoor is wakker liggen minder erg en het levert me ook nog wat op. Overigens ben ik zeker niet de enige die ’s nachts tekeningen bedenkt.

Zij tekenen ook ’s nachts

De Frans-Amerikaanse kunstenaar Louise Bourgeois, onder andere bekend van de immens grote spinnen die ze creëerde, deed het ook. Ze leed met vlagen aan ernstige slapeloosheid en maakte honderden Insomnia Drawings: spiralen, regenbuien, vloedgolven, klokken, abstracte landschappen: als je even googelt heb je er zo een paar te pakken.

De Britse kunstenaar Nick Grellier ging met letterstempels aan de slag toen ze niet kon slapen tijdens een stormachtige nacht. Met de letters s.t.o.r.m. maakte ze een nieuw beeld. Ze vertelt dat ze haar slapeloosheid niet langer als een vijand ziet, maar meer als een vriend. “De manier waarop ik ’s nachts denk, is anders dan overdag, minder lineair. Ik krijg sneller inzichten en heldere ingevingen.”

De Lets-Deense kunstenaar Alina Shevchenko werkt ook vaak nachts: “Dan is het minder druk. Er is geen to-do lijst meer.”

Het zou zomaar kunnen dat je door het bedenken van tekeningen sneller weer in slaap valt. Uit onderzoek van de universiteit van Brits-Colombia blijkt namelijk dat we vlak voordat we inslapen een ‘niet-georganiseerd gedachtenpatroon hebben met veel beelden’. Deze activiteit kun je volgens onderzoeker Luc Beaudoin ook inzetten om in slaap te vallen.

Het helpt mij te weten dat er een grote community is van mensen die ’s nachts niet zo goed kunnen slapen en naar creatieve oplossingen zoeken. Ik stel me voor hoe al deze mensen met verward haar in hun bed, achter hun bureau of achter hun schildersezel bezig zijn. Wellicht een leuk beeld om ’s nachts nog eens uit te werken.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com