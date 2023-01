Aantal verpleeghuizen krijgt ’treincoupé’ voor mensen met dementie om herinneringen op te halen

Mooi initiatief: meer dan twintig verpleeghuizen in Nederland krijgen van NS een ’treincoupé’. Zo ervaren mensen met dementie toch nog dat reisgevoel, ook al blijven ze binnen.

Goed bedacht door NS en Alzheimer Nederland. Want dementerende ouderen kunnen vaak zelf niet meer op pad, maar dat reisgevoel kun je toch opwekken met zo’n treincoupé.

De spoorwegmaatschappij stelt treinbanken, tafels, bagagerekken en kantelprullenbakken van oude dubbeldekkers beschikbaar en verpleeghuizen konden zich aanmelden als ze ook zo’n coupé wilden. Volgens de NS is het voor de bewoners een kans om herinneringen op te halen, lezen we in een artikel van Nu.nl. “Bijna iedereen houdt van reizen. Maar wat als je door dementie niet meer kúnt reizen?”, Aldus NS.