Verhuizen is stressvol: zo blijf je overeind

Naast het overlijden van een dierbare en een echtscheiding, staat verhuizen in de top drie van de levensgebeurtenissen die ons de meeste stress opleveren. Online editor Merel is een paar weken geleden verhuisd en kan erover meepraten.

Begrijp me goed: ik ben geheel op vrijwillige basis verhuisd. Het had niet gehoeven, mijn partner en ik wilden het zelf graag. En het is ook niet zo dat ik niet weet hoe vermoeiend verhuizen is. Twee jaar geleden heb ik het namelijk ook nog gedaan, en vier jaar daarvoor óók. Hoewel ik deze afgelopen verhuizing toch weer een hele bevalling vond, merk ik wel dat verhuizen steeds een beetje makkelijker wordt. Ik leer er elke keer van.

Voordat ik mijn tips met je deel, eerst even dit: waarom is verhuizen eigenlijk zo stressvol? Dat komt doordat het op allerlei vlakken een ongebruikelijk beroep op je doet. Verhuizen is een logistieke organisatie en dat vereist een goede planning en voorbereiding. Dat is niet ieders eerste (of tweede) natuur. Los daarvan heeft verhuizen te maken met afscheid nemen en op een nieuwe plek wennen; twee dingen waar veel mensen niet dol op zijn. Dan is verhuizen vaak fysiek ook nog behoorlijk zwaar en dat zijn veel mensen niet gewend. Kortom; verhuizen is uitdagend en de meesten van ons zullen het erover eens zijn dat het bergen energie kost.

Zelfzorg tijdens je verhuizing

Verhuizen kun je leren, daar ben ik van overtuigd. Dat wil niet zeggen dat het ooit mijn hobby wordt, maar ik merk wel dat ik bij elke verhuizing sneller terugveer naar mijn ‘normale staat van zijn’. Ik maakte een lijst van dingen die mij tijdens het verhuizen geholpen hebben:

Maak een goede planning en maak daarmee inzichtelijk wat er precies moet gebeuren.

Verdeel de taken goed (met je partner/huisgenoot/vrienden/familie): wie is waar goed in? Laat vooral iedereen doen waar-ie goed in is. Dat zorgt ervoor dat alles makkelijker en vlotter gaat.

Begin op tijd: ik ben bijvoorbeeld een maand van tevoren al begonnen met spullen verkopen via Marktplaats en met nieuwe meubels bestellen, zodat die op tijd zouden aankomen in mijn nieuwe huis.

Houd je agenda zo leeg mogelijk: neem een paar vrije dagen op, zorg dat je niet te veel sociale afspraken plant. Dat komt wel weer, na de verhuizing.

Plan momenten van ontspanning in. Neem dat warme bad, lees een uur een boek op je balkon, kijk die film. Dat voelt misschien wat tegenstrijdig in zo’n drukke periode, maar momenten van ontspanning zorgen er juist voor dat je een verhuisperiode volhoudt.

Schakel hulp in: kan iemand helpen met kasten in elkaar zetten? Inpakken/uitpakken? Een maaltijd langsbrengen? Alle beetjes helpen en het maakt je verhuizing nog gezelliger ook.

Lucht af en toe je hart bij een vriend die begrijpt hoe ingrijpend verhuizen is. Gooi het eruit.

Zorg dat je voldoende slaapt. Ga op tijd naar bed, zet je wekker waar het kan een uurtje later. Slaap is essentieel, dus voorkom dat je tot diep in de nacht met je neus in de verhuisdozen zit; je wint er uiteindelijk niks mee.

Blijf goed eten en drinken. Je hebt die energie (het liefst uit vitaminerijke voeding) hard nodig. Probeer dus niet alleen op snackbarvoer te leven, hoe lekker en makkelijk dat misschien ook is. Je lichaam haalt er niet heel veel uit, helaas.

Geef jezelf de ruimte om afscheid te nemen van je oude plek én om zacht te landen op je nieuwe plek.

Vier je eerste dag/avond in je nieuwe woning. Bestel bijvoorbeeld pizza’s en eet ze desnoods op de grond op. Verhuizen is kamperen in je eigen huis, dat hoort erbij.

Onthoud: het is oké als niet alles in recordtijd af is. Hier en daar nog een onuitgepakte verhuisdoos? Geen probleem. Lekker kunnen leven in je nieuwe huis is wel belangrijk, maar dat dat ene schilderij nog niet aan de muur hangt, daar krijgt echt niemand iets van.

