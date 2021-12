Vieren op jouw manier: zo geef je je grenzen aan tijdens de feestdagen

Het idee van een merry Christmas en een happy New Year kan best wat druk geven. Want soms voel je je helemaal niet zo merry of happy, en vaak horen bij de feestdagen ook gevoelens van verdriet, eenzaamheid of stress. Zo gaat online editor Bente daarmee om.

Leuk, al die lichtjes en kerstfilms en gezelligheid overal, maar soms kan het idee van een very merry Christmas ook behoorlijk wat druk geven. Want ondanks de feestdagen gaat ons gewone leven ook gewoon door, en daar horen soms ook gevoelens als verdriet, eenzaamheid en stress bij. Het idee dat er geen ruimte is voor die emoties, en dat je vooral blij moet zijn, maakt het er niet makkelijker op.

De een kijkt op tegen de stress van cadeaus kopen, de ander krijgt het benauwd van een kerstdiner, en weer iemand anders kan zich juist heel eenzaam voelen zonder familie of vrienden om zich heen. Zo heb ik op kerstavond een familie-etentje (als het door kan gaan), en hoewel ik het heerlijk vind om samen te komen, weet ik ook dat ik behoorlijk snel overprikkeld raak van veel mensen in één ruimte, en dat ik momenteel erg weinig kan hebben.

Gelukkig weet mijn familie daarvan, en zullen ze niet raar opkijken als ik even naar buiten glip om bij te komen, of wat eerder naar huis ga. Het aangeven van grenzen maakt zo’n avondje dus een stukje makkelijker. En het helpt me ook om te accepteren dat ik niet altijd blij hoef te zijn, dat ik ook verdrietig mag zijn omdat dit mijn eerste kerst is zonder relatie.

Voor jou zien grenzen er weer anders uit dan voor mij en situaties verschillen vaak ook, maar deze tips helpen mij.

Zo kun je je grenzen aangeven tijdens de feestdagen

Voel je niet schuldig als je er even tussenuit glipt. Blijf wat langer op het toilet en haal een paar keer diep adem, ga een klein blokje om of zoek even de stilte op als je dat nodig hebt. Vertel het aan je gezelschap als je bijvoorbeeld niet zo lekker in je vel zit. Als ze weten dat je af en toe verdrietig bent, voel jij weer minder druk om de hele avond de grapjas uit te hangen. Je hoeft niet overal over te praten. Voel je je over een bepaald gespreksonderwerp niet fijn, dan mag je dat gewoon op een vriendelijke manier aangeven. Vraag hulp waar je het nodig hebt. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En wat mij ook altijd helpt: de vreugde uit kleine dingen halen. Want hoewel de feestdagen nooit perfect zullen zijn en er soms meer pijn is dan we willen, zijn er altijd nog de simpele, kleine dingen waar we blijdschap, troost en hoop uit kunnen halen.

