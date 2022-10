Vind je ontspannen ook zo moeilijk? Dit tipt de expert

Ontspannen is niet voor iedereen even gemakkelijk. We zijn er te druk voor, weten niet hoe of pakken tijdens een rustmoment toch even die telefoon erbij. Daarom geeft deze expert tips.

Niet meer weten hoe je tot rust kunt komen, is een van de grootste redenen dat we zo weinig ontspannen, volgens dit artikel van HLN. Spelfabrikant LEGO deed onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van mensen, en daaruit bleek dat mensen wel graag wíllen ontspannen, maar niet weten waar te beginnen. Daarom interviewde de krant geluksprofessor Lieven Annemans, en dit zijn haar tips.

Actief ontspannen

‘Veel mensen worden tegenwoordig geleefd,’ vertelt Annemans. ‘Daar heeft de digitale evolutie, met ‘screen time’ en veel passieve vormen van ontspanning aan bijgedragen.’ Door rust niet meer te zoeken in passieve vormen zoals tv-kijken of TikTokken, kun je je minder geleefd voelen, volgens de expert. Een bewuste ontspanningsactiviteit kan daarbij helpen zoals bijvoorbeeld breien, craften of sporten (mits je daarvan ontspant).

Speel ze!

Daarbij geldt ook nog eens dat je geluksniveau stijgt als de activiteit creativiteit vergt, volgens de geluksprof. Bijvoorbeeld bij tekenen, bouwen of schrijven. Ook spelen is volgens Annemans een goede bezigheid om tot rust te komen, omdat het je terugbrengt naar gelukkige momenten uit je kindertijd. Denk bijvoorbeeld aan mandala’s kleuren, bouwen met Kapla of natuurlijk: spelen met LEGO.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie nrd/Unsplash.com Bron HLN