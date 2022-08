Vind jij het lastig om lief voor jezelf te zijn? Zo oefen je zelfcompassie

Altijd maar dat straffende stemmetje in je hoofd als er even iets minder gaat. Voor iedereen die dat herkent hebben we goed nieuws: zelfcompassie kun je oefenen.

Jaren geleden verdiepte psycholoog Kristin Neff zich al in zelfcompassie. Sindsdien schreef ze er meerdere boeken over en tegenwoordig kun je zelfs een achtweekse cursus volgen, gewoon online.

Meer dan 100.000 mensen hebben de cursus al gevolgd, lezen we in een artikel van Vox, en uit verschillende onderzoeken blijkt dat het beoefenen van zelfcompassie een positief effect heeft op onze mentale gezondheid – zoals op depressies en angst – en fysieke gezondheid.

Volgens de psycholoog zijn er drie verschillende componenten binnen zelfcompassie: zelfliefde, menselijkheid en mindfulness. Zelfliefde, lezen we in het artikel, houdt in dat je aardig bent voor jezelf als je pijn hebt of iets fout hebt gedaan.

Menselijkheid betekent dat je jezelf eraan herinnert dat iedereen pijn heeft en fouten maakt, en dat dat hoort bij mens zijn. Mindfulness houdt in dat je je pijnlijke gevoelens accepteert, maar dat je ook beseft dat het maar gedachten zijn. Hoe pas je zelfcompassie dan toe in je leven als je geen flauw idee hebt waar te beginnen? Deze tips van Neff kunnen helpen.

Zo oefen je zelfcompassie

Als je je minder voelt, geef die emoties dan credits. Merk ze op en accepteer dat het even wat minder goed gaat. Dat je een fout hebt gemaakt of dat je ergens mee worstelt. Besef ook dat je niet alleen bent in wat je voelt. Het is menselijk om fouten te maken, om pijn te hebben, om je minder te voelen. Wees lief voor jezelf. Door jezelf te vertellen dat fouten maken mag, of door jezelf letterlijk even te knuffelen en te zeggen dat het oké is om je zo te voelen. Wat ook kan helpen: vraag jezelf af wat je tegen een vriendin zou zeggen als ze in jouw situatie zat. Meestal zijn we liever voor een vriend dan voor onszelf. Gebruik de woorden die je voor je vriend zou kiezen, nu voor jou. Als dat straffende stemmetje weer opduikt, bedenk dan: wat heb ik eraan om mezelf zo te straffen? En vraag je dan af hoe het zou zijn als je met wat meer liefde naar jezelf en je gedrag zou kijken.

Tekst Bente van de Wouw Bron Vox Fotografie Nguyen TP Hai/Unsplash.com