Voor als je een pick-me-up nodig hebt: deze schattige dieren op Instagram

Zo’n lieve dierenfoto in je feed maakt vrolijk. Zes lieve Instagram-accounts van schattige dieren voor een pick-me-up.

Nala Cat

Met meer volgers dan menig beroemdheid is Nala een van de bekendste katten op Instagram. Niet zo gek ook, want elke foto doet smelten. Geadopteerd uit een asiel en herkenbaar aan de grootste blauwe ogen die je bij een poes gezien hebt. Lief!

Esther The Wonder Pig

Klein (of eigenlijk) groot wondertje, die Esther. ‘Be the reason why someone smiles,’ staat er in de bio van het lieve varken, en dat is al snel gebeurd als je naar haar foto’s kijkt. Zo te zien is eten haar grootste hobby, maar ook slapen doet ze met een glimlach op haar koppie.

Maxine the Fluffly Corgie

Op kleine pootjes door een grote stad. Maxine de corgie woont in New York en wordt graag door zijn baas meegenomen in de rugzak. Als hij niet gedragen wordt, paradeert hij graag in het bos. Nee, je bent niet de enige die vrolijk wordt van zijn account. 848 duizend volgers worden blij van deze hond.

The Beagle and the Bun

Het begon allemaal met een beagle en een konijn, een onverwacht dynamisch duo. Helaas is het konijn er niet meer, maar gelukkig vond beagle Chloe een maatje in kitten Chlea.

Golden Unicorn Rae

Golden retriever Rae heeft maar één oor (en kan gewoon horen) en lijkt daardoor een klein beetje op een magische eenhoorn. Zo te zien mist hij dat tweede oor niet, want op elke foto kijkt hij blij de camera in (tenzij hij slaapt).

Cruzy Suzy

Cruzy Suzy is niet de naam van een huisdier, maar van een fotograaf. Suzana Paravac is dol op de quokka, een klein soort kangoeroe. Ze maakt graag foto’s van ze en plaatst die op haar Instagram-account. We zijn haar eeuwig dankbaar.

Lees meer

Tekst Bente van de Wouw