Voor het eerst op soloreis: 13 tips

Het kan best eng zijn, voor het eerst alleen op reis. Hoe maak je het makkelijker voor jezelf? Misschien helpen deze tips voor je eerste soloreis.

Het Parool vroeg twee deskundigen die vaak alleen op reis gaan naar hun tips. Sara van Geloven is auteur van het boek Take a break en redacteur bij reisapp Polarsteps. Sander Van den Broecke is reisblogger en schreef het boek The solo traveller’s bible. We verzamelden een aantal van hun adviezen uit het artikel.

Tips van Sara voor je (eerste) soloreis:

Kies een land met een goede infrastructuur. Een goed begin is een land binnen Europa, bijvoorbeeld. Vind je het nog eng? Begin dan met een weekendje weg in eigen land of in een buurland. Plan je dagen niet helemaal vol, dan is er nog ruimte voor het onverwachte. Koop bij aankomst een lokale simkaart, zodat je op internet altijd dingen kunt opzoeken als dat nodig is. Boek ook alvast je eerste nacht, zodat je weet waar je naartoe moet. Weet je niet hoe je je dagen moet vullen? Reis dan met een doel en ga bijvoorbeeld op yoga- of surfkamp.

Tips van Sander voor je soloreis:

Weet je niet waar je naartoe wilt? Kijk dan eerst naar je budget. Veel landen vallen al af als je weet wat je te besteden hebt. Ga als het kan in het laagseizoen, dan zijn de prijzen een stuk minder hoog. Wees niet bang om eenzaam te worden. Juist omdat je alleen reist, ben je een stuk toegankelijker voor andere mensen. Schroom ook niet om mensen aan te spreken. Boek een groepsreis als je nog bang bent om solo te reizen. Dan ben je toch alleen, maar heb je altijd mensen om je heen. Ga voor een hostel in plaats van een hotel. Niet alleen goedkoper, maar het is hier ook ontzettend makkelijk om andere mensen te ontmoeten. Neem altijd twee betaalpassen mee op reis en bewaar ze op verschillende plekken. Op die manier heb je altijd een pas bij je, mocht de andere bijvoorbeeld gestolen worden of kwijtraken.

En een laatste tip van Sara: leg jezelf niet te veel druk op. Je hoéft helemaal niets en je kúnt alles. Dat is het mooie aan een soloreis.

Tekst Bente van de Wouw Bron Het Parool