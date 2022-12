Waarom hebben steeds meer Nederlanders psychische problemen?

Er is een grote stijging te zien in het aantal volwassenen met een mentale stoornis, dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Hoe kan het dat steeds meer Nederlanders met psychische problemen kampen?

Waar Nederland twaalf jaar geleden zo’n 1,9 miljoen volwassenen met een psychische aandoening telde, is dat in 2022 gestegen naar 3,3 miljoen. Bij jongeren is die stijging nog hoger: in 2009 gaf 22 procent van de studenten aan mentale problemen te hebben, nu is dat 44 procent. Dit zijn niet zomaar wat klachten, die 44 procent voldoet aan de criteria voor een diagnose.

Corona speelt geen rol

Kort door de bocht lijdt volgens het Trimbos-instituut dus één op de vier Nederlanders aan een mentale aandoening. Hoe kan het dat die cijfers zo hoog zijn? Volgens Psychologiehoogleraar Pim Cuijpers is een mogelijke verklaring dat met name studenten en jongvolwassenen nu makkelijker toegeven dat ze mentale problemen hebben. Cuijpers in een artikel voor Trouw: “Dat kan van invloed zijn op de trend. In landen waar een hoog stigma op psychische stoornissen rust, zie je in ieder geval dat de cijfers in de regel laag zijn.”

Volgens Annemarie Luik, programmahoofd epidemiologie bij het Trimbos-instituut, kan die hoge stijging ook komen door de prestatiedruk in het onderwijs, de zorgen over de klimaatcrisis en de nog altijd groeiende individualisering en inkomensongelijkheid. Ook social media kan een rol spelen. Gek genoeg heeft corona niets met de stijging te maken, ook dat blijkt uit onderzoek.

Verontrustend dus, de nieuwe cijfers. Hopelijk zet de stijging niet door, en zien we over een tijdje de aantallen weer dalen.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Ruben Hanssen/Unsplash.com