Waarom je soms beter op je intuïtie dan op logica kunt vertrouwen

Die stem die fluistert dat je iets beter niet kunt doen, ook al kun je dat niet onderbouwen met feiten. We noemen het intuïtie, en volgens deze psycholoog mogen we er meer op vertrouwen.

Psycholoog Gerd Gigerenzer doet al twintig jaar onderzoek naar intuïtie en schreef er ook een boek over dat dit jaar herzien wordt: De kracht van je intuïtie. Volgens hem is het soms beter om op je instinct dan de logica te vertrouwen, vooral als je veel ervaring hebt. Hoe zit dat precies?

In een interview in Trouw legt Gigerenzer uit dat intuïtie een gevoel is en drie belangrijke kenmerken heeft: het is gebaseerd op jarenlange ervaring, het komt snel op in je bewustzijn en je kunt het niet uitleggen. “Intuïtie is niet, zoals nog altijd vaak wordt gedacht, een soort zesde zintuig, en ook niet de vijand van de rede. We hebben beide nodig en ze werken ook samen: mensen switchen altijd tussen die twee.”

Intuïtie is te trainen

Wil je graag meer op je onderbuikgevoel vertrouwen, dan is er goed nieuws: het is namelijk te trainen. Volgens Gigerenzer doe je dat door goed te kijken, en zo te leren onderscheiden wat belangrijk is en wat niet. Het speelt ook mee of je ervaring hebt op een bepaald gebied. Zo kunnen professioneel golfers betere instinctieve keuzes maken over een slag dan beginners in de sport.

Gigerenzer omschrijft intuïtie als domeinspecifiek: “Er verschijnen tegenwoordig veel spirituele zelfhulpboeken over intuïtie, maar die gaan vrijwel altijd uit van een soort algemene intuïtie. Dat klopt niet (…): een ervaren sporter met een goed ontwikkelde intuïtie in zijn spel, hoeft geen goede intuïtie te hebben als het gaat om geldzaken, ondernemerschap of menselijke integriteit.” Fijn om te weten dus, dat het lang zo gek niet is om je instinct te volgen, sámen met logica en feiten.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Illustratie Xuan Loc Xuan

Gepubliceerd op 30 maart 2023