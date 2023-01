Waarom tijd voor jezelf nemen broodnodig is

Eén klein moment voor jezelf maakt een wereld van verschil in een dag. Sterker nog: tijd voor jezelf nemen is geen luxe of lekker voor in het weekend. Het is broodnodig. Maar waarom doen we het dan zo weinig? Waarom hebben we altijd het gevoel dat we onszelf nuttig moeten maken?

In een wereld waarin ‘druk zijn’ wordt gezien als de norm, is tijd voor jezelf nemen bijna iets rebels. Dus onze boodschap: laten we wat rebelser zijn met z’n allen.

Waarom wil je meer tijd voor jezelf nemen?

Tijd voor jezelf nemen is het actief blocken van tijd in je agenda voor niemand minder dan jezelf. Het maakt niet uit of dat vijf minuten, de halve ochtend of de hele dag is, zolang je maar tijd doorbrengt met jezelf. En die tijd is bedoeld voor jou. Niet voor die ene taak die nog ligt te wachten, het schoonmaken van de keukenkastjes of een belletje met je moeder.

Maar het gekke is: ondanks dat we dat allemaal heerlijk vinden klinken, doen we dat maar weinig. We zijn geneigd om ons nuttig te willen maken. Productief te zijn. Terwijl juist even uit tunen, niet nuttig hoeven zijn en inchecken bij jezelf zo belangrijk is. En uiteindelijk word je daar alleen maar productiever van.

De voordelen van alleen-tijd

Naast productiviteit geeft alleen-tijd ook je creativiteit en gevoel van vrijheid een boost, blijkt uit onderzoek. Daarnaast maakt het je vrolijker, gelukkiger en minder gestrest. Het is een moment om in te checken bij jezelf. Er ontstaat ruimte in je brein om gedachten, gevoelens en ervaringen te verwerken. Om naar binnen te keren en stil te staan bij wie je bent en wat je wilt. Zo leer je niet alleen jezelf goed kennen, je leert ook om comfortabeler met jezelf te zijn. Als je altijd gefocust bent op externe stimuli, mis je kansen voor innerlijke groeien en nieuwe paden die je kunt bewandelen, lezen we op de website van Oprah Winfrey.

Het wordt tijd om een fijne balans te vinden tussen die groei en het geluk wat in jezelf te vinden is en de intensiteit van onze extraverte wereld.

Je hoeft het niet te verdienen

Een van de grootste misvatting van alleen-tijd is – in mijn ogen – het idee dat je het moet verdienen. Dat je eerst iets moet presteren om vervolgens aan jezelf te mogen denken. Als er een hele dag op werkgebied niks uit m’n vingers is gekomen, dan verdien ik het niet om ‘s avonds ook nog te mogen lummelen. Onzin natuurlijk. Je mag tijd voor jezelf nemen als er een deadline in je nek hijgt. Je mag tijd voor jezelf nemen als het huis een rotzooi is. Je mag tijd voor jezelf nemen als je een afspraak met iemand anders daarvoor af moet zeggen. En j mag tijd voor jezelf nemen als je eigenlijk vind dat je het niet ‘verdient’. Je mag altijd tijd voor jezelf nemen.

Dat kan in sommige gevallen raar aanvoelen. En als dat zo is, is het tijd om jouw opvattingen daaromheen te onderzoeken. Wat maakt dat jij het zo lastig vindt om jezelf wat tijd te gunnen om op adem te komen? Extra interessant als je weet dat iemands motivatie een rol lijkt te spelen bij de manier waarop de alleen-tijd wordt ervaren.

Maar, hoe neem je tijd voor jezelf?

Uit staan in een wereld die altijd aanstaat. Nee zeggen en voor jezelf kiezen. Het klinkt zo simpel allemaal, maar het daadwerkelijk doen is nog lastig.

Dit helpt om (meer) tijd voor jezelf te nemen.

1. Zet het in je agenda

Het klinkt zo logisch, maar maar weinig mensen doen dit echt. Jezelf in je agenda plannen en je hier vervolgens ook aan houden. Dat betekent dat je nee zegt tegen je beste vriendin als ze alleen op dat moment koffie kan drinken. Of tegen je vader die spontaan wil langskomen.

Bedenk vervolgens iets leuks om met jezelf te gaan doen. Maak een wandeling, bezoek een museum of doe iets anders waar je altijd al zin in had. Niemand die je vertelt dat het een slecht idee is!

2. Wees duidelijk

Als je duidelijk bent over wat je nodig hebt, begrijpt een ander eerder wat te verwachten. In plaats van simpelweg melden dat je tijd voor jezelf nodig hebt, zeg je bijvoorbeeld: “Ik heb aanstaande zaterdag van twaalf tot drie een afspraak. Kan jij op de kinderen letten?”

3. Lunch met jezelf

Een fijne manier om met jezelf te zijn, is door ergens een kop koffie te drinken of te lunchen. Met name als je bijvoorbeeld op werk tijd voor jezelf wilt nemen of nodig hebt, is een solo-lunch een ideale uitkomst. Vindt een rustige plek of loop een rondje en haal een broodje onderweg.

4. Let op loze momenten

Gedurende de dag zijn er stiekem best wat momenten te vinden waarop je even aan jezelf kunt denken. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat geen uren en zit een volledige date er niet in, maar vijf minuten maken al een verschil .

Pak dat moment om kort in te checken bij jezelf. Vraag jezelf de drie wondervragen: hoe gaat het me me? Hoe voel ik me? En wat heb ik nodig?

5. Oefen

We gaven het al eerder aan, maar tijd voor jezelf nemen kan in het begin nogal wat onwennig zijn. Maar oefening baart, zoals altijd, kunst. Je zult merken dat het steeds normaler én fijner wordt om aan jezelf te denken.

Onze training Een week voor jezelf kan daarbij helpen. Het is een stok achter de deur om in ieder geval een week lang tijd voor jezelf uit te trekken (en te merken hoe fijn het is. En hoe nodig misschien ook wel).

In de training ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen hoe het eigenlijk met je gaat, last rust- en reflectiemomenten in, kijkt naar je automatische patronen en leert minder kritisch te zijn naar jezelf. Kortom: deze week kom je op adem. Hier lees je er meer over.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Silvio Bergamo/Unplash.com