Waarom zijn zo veel mensen nu ontevreden met hun werk?

Je besteedt een groot deel van je uren aan je baan. Toch doet een kwart van de Nederlanders werk waar ze niet tevreden mee is. Dat blijkt uit recent onderzoek.

En dat is best opvallend, aangezien het aantal openstaande vacatures in Nederland nog nooit zo hoog is geweest als dit jaar. Hoe kan het dat een kwart van de Nederlanders niet op hun plek zit ondanks de vele mogelijkheden?

Volgens onderzoek van opleidingsinstituut NCOI zijn er verschillende redenen dat 25 procent van de werknemers op dit moment niet gelukkig is. Een gebrek aan voldoening wordt vaak genoemd. Sommige mensen hebben andere ambities of zien weinig doorgroeimogelijkheden bij hun huidige werkgever.

Onzeker over eigen talenten

Met de krappe arbeidsmarkt van nu zou je denken dat zij op zoek gaan naar een nieuwe baan, maar slechts 25 procent van die kwart ongelukkige werknemers gaat over tot actie. Dertig procent gaat het gesprek aan met hun leidinggevende en nog dertig procent is zelf aan het onderzoeken. En dan is er nog vijftien procent die helemaal geen stappen onderneemt. De reden? Onzekerheid en onwetendheid over hun eigen talenten en wensen.

Sven Tump, directeur bij NCOI Opleidingen, maakt zich zorgen over het grote deel van de Nederlanders dat op dit moment niet blij is met hun werkleven: ‘Zeker nu er zo veel kansen liggen, willen wij mensen begeleiden om erachter te komen wat ze echt willen en wat ze nodig hebben om daar te komen, waarbij we verder kijken dan alleen het aanbieden van opleidingen.’

Tekst Bente van de Wouw Bron NCOI Fotografie Christin Hume/Unsplash.com