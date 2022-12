Waarom zoeken we niet massaal naar die leukere baan?

Met de krappe arbeidsmarkt is dit het moment om die ene leukere baan te zoeken waar je wél gelukkig bent. Toch blijven veel Nederlanders zitten waar ze zitten. Dat ze niet tevreden zijn met hun huidige baan, lijkt er niet toe te doen. Waarom is dat?

‘Je hebt bij wijze van spreken morgen een andere baan als je die van vandaag opzegt,’ lezen we in een artikel van Trouw. Toch blijkt uit datzelfde artikel dat, hoe ontevreden we ook zijn met ons huidige werk, we niet actief op zoek gaan naar iets nieuws.

Volgens organisatiekundige Saskia Tjepkema komt dat onder meer omdat we bang zijn voor het onbekende. Dat is volgens haar niet alleen iets voor de oudere Nederlander, maar ook voor jongeren en alle leeftijden daartussenin. Hoewel we het niet leuk vinden om dag in dag uit achter hetzelfde bureau te zitten, met die vervelende collega’s en die vieze koffie, blijven we het toch doen. Want het voelt vertrouwd en veilig, en dat is ook wat waard, denken we.

Iedereen kijkt anders naar zijn werk

Nog een reden is dat de definitie van werk in de laatste jaren behoorlijk veranderd is. De een wil op zijn werk zijn passie kunnen uitoefenen, weer een ander ziet zijn baan als de mogelijkheid om zijn huis te betalen. We werken ook steeds meer thuis of hybride en de werkuren zijn flexibeler dan ooit. Al deze punten zorgen ervoor dat iedereen weer anders kijkt naar zijn of haar werk, en dus ook andere mogelijkheden en kansen ziet.

Wil je stiekem ook een nieuwe baan, maar durf je de stap niet te nemen omdat je daarmee zekerheid en veiligheid verliest? ‘Ga dan eens praten bij een werkgever waar je het ziet zitten,’ adviseert sollicitatie-specialist Aaltje Vincent in het artikel van Trouw. ‘Door elkaar te leren kennen, overwin je die angst voor het nieuwe.’

Vincent pleit ook voor een nieuwe sollicitatieproces. ‘Scholen hebben ook open dagen, waarom bedrijven niet?’ Volgens haar is het belangrijk om je nieuwe werkplek en collega’s goed te leren kennen voordat je een beslissing maakt. Het zou veel twijfels en onzekerheid wegnemen.

