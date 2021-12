Wacht even: hoe vaak doe jij even helemaal niets?

We zijn het stiekem een beetje verleerd: niets doen, terwijl het zo belangrijk is voor onze mentale gezondheid. Om je te inspireren wat vaker stil te staan, startten we de campagne Wacht even.

We wensen iedereen wat vaker een #flowmomentje. Mijmeren bij het stoplicht in plaats van door Instagram scrollen. Reflecteren in plaats van appjes beantwoorden als je op de trein wacht. Even niets doen in plaats van dat ene telefoontje plegen in de lunchpauze. Dat hoofd leeg maken in plaats van constant maar prikkels vangen.

Even niets

Daarom brachten we op verschillende plekken in het land reversed graffiti aan met de boodschap: doe eens even helemaal niets. Je vindt de graffiti op plekken als het station, bij yoga-studio’s en bij stoplichten. Heb jij de graffiti al gespot? Deel dan (nadat je je rustmoment hebt genomen) een foto met de hashtag #flowmomentje.