Wat als je agenda een maand leeg zou zijn?

Stel je voor dat alle afspraken de komende maand uit je agenda worden geschrapt. Je hoeft niet te werken, niet naar die ene verjaardag of belangrijke afspraak. Je agenda is helemaal leeg. Wat zou je dan gaan doen? We vroegen het alvast aan een aantal makers van dit themanummer.

Het is een vraag uit het werkboek in Flow 9 – die je helpt om meer inzicht te krijgen in wat voor jou belangrijk is. Het nieuwe nummer ligt inmiddels in de winkels. En dit vertellen de makers achter de schermen.

Wat zou jij gaan doen?

Journalist Klaartje Scheepers maakte voor deze Flow interviews over je tijd anders invullen: “Een dikke dertig dagen zonder afspraken… kijk, daar kan ik iets mee. Dan heb ik alle tijd om te wandelen en te fietsen; met verschillende mensen zou ik een goeie tocht maken van een paar dagen. Dan is er nog genoeg tijd over om enkele fijne boeken te lezen, wat naaiprojecten op te pakken of iets anders te maken. En hoera… ik kan zelfs nog wat middagen in de keuken doorbrengen om een keer iets nieuws te proberen, groenten te fermenteren of een tijdrovende taart te bakken. Net waar ik dan zin in heb.” Een of drie maanden

Hinke Weikamp deed de ­artdirection van dit nummer: “Ik zou tijd nemen voor mezelf, en alle dingen doen die nu maar af en toe kunnen. Zoals naar de vele tentoonstellingen gaan waar ik nog heen wil. Ongestoord een heel boek uitlezen op een kleedje in de tuin. Leuke dingen plannen met vriendinnen en daar dan de hele dag de tijd voor hebben. Een midweek naar Parijs of Avignon, of allebei. Met ons busje een lange reis maken naar Noorwegen. Nieuwe monoprints maken. Mogen het ook drie maanden zijn?” Ongestoord, intensief en geconcentreerd

Caroline Buijs schreef een verhaal over werkdruk in Flow 9: “Het lijkt me fijn om dan een maand ongestoord aan één project te werken. Bijvoorbeeld een heel intensieve illustratie- of vormgeefcursus volgen. Of de badkamer en mijn werkkamer opknappen. En dan liever ook geen boodschappen hoeven doen of moeten koken: echt eens een maand lang heel geconcentreerd met iets bezig zijn. Nu ik dit schrijf, denk ik: misschien moet ik volgend jaar in mijn vakantie gewoon een tekencursus volgen. Met een week in plaats van een maand ben ik dan ook wel tevreden.”

Wat zou jij doen met een maand vrije tijd?

Jana Kaminski maakte voor dit nummer een DIY over stopmotionfilmpjes: “Ik zou vooral eens de tijd nemen om aan eigen kunst­projecten te gaan werken. Al langer zwerven er verschillende ideeën rond in mijn hoofd: ­collages, schilderijen, gewoon experimenteren met verf en papier. Genoeg inspiratie, maar toch komt het er niet van. Ik denk omdat ik er gewoon meer tijd en ruimte voor nodig heb – even tussendoor een schilderij maken werkt niet voor mij. Het lijkt me heerlijk als ik de rust zou hebben om helemaal in mijn eigen bubbel te duiken.” Spontaan beslissen

De Duitse journalist Franziska Wolffheim interviewde de Amerikaanse relatietherapeuten John Gottman en Julie Schwartz Gottman. “Een lange tocht op mijn e-bike maken, samen met een vriend: dat lijkt me fijn. Ik zou steeds spontaan willen beslissen waar ik overnacht en geen hotels vooraf reserveren. En wanneer het ergens mooi is, blijf ik een paar dagen om van het landschap te genieten. Ik zou in het noorden van Duitsland beginnen – waar ik woon – en fietsen tot aan de grens naar Oostenrijk. Om vervolgens weer langzaam terug te fietsen.” De kracht van het onbekende

Heel veel illustraties in dit themanummer zijn gemaakt door de Franse Léa Le Pivert: “Hoewel ik me in mijn dagelijks leven al best vrij voel, zou ik in al die extra vrije tijd in m’n eentje op reis gaan naar een onbekende plek. Dat heb ik ­zelden gedaan in mijn jeugd. Eigenlijk ben ik een beetje een huismus, maar zo’n reis zou een goede manier zijn om uit mijn comfortzone te komen en iets nieuws te ervaren.”

Meer lezen