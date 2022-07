Wat is jouw woord voor de zomer?

Weet jij al waar het deze zomer voor jou over gaat? Het kiezen van een woord dat je intentie samenvat, kan helpen om dromen en verlangens meer richting te geven. Dit zijn de woorden van de redactie.

Caroline Buijs, managing editor projecten

“Mijn woord voor de zomer is zon. Na twee zomers niet of nauwelijks op vakantie te zijn geweest, en waar in mijn herinnering weinig zonneschijn te zien was, ga ik nu drie weken naar Griekenland. Omdat Griekenland een liefde is die al lang meegaat: ik hou van het eten, de blauwe en warme zee, de geur van verse oregano, de tafels met geruite kleedjes, de klanken van de Griekse taal. En dus van die zon, die er zomers altijd schijnt.”

Irene Smit, creative director

“Mijn woord voor de zomer is fladderen. Fladderen staat voor mij voor minder denken, zijn zonder plannen, me vrij en energiek voelen. Deze zomer wordt het leven lichter en luchtiger stel ik me voor, als ik maar dit thema-woord in het vizier houd.”

Ilse Savenije, coördinator online en projecten

“In een periode van overspannenheid – en na een waardenoefening met een bijbehorende therapeut – komt één woord steeds naar voren. Tijd. Ik hoop dat we deze zomer wat meer hand in hand kunnen lopen, ik en de tijd, in plaats van tegenover elkaar te staan. Dat we samen de ruimte nemen voor dingen, minder gehaast en met minder stress, tijd maken voor wat er op een dag nodig is (of het nu rust is, wat gezelligs, of als er iets gewoon gedaan moet worden).

Tijd om momenten bewust te beleven, tijd om flexibel te kunnen zijn, tijd om eventjes te gaan liggen wanneer het nodig is – dat moet toch lukken, in de zomer? Minder is soms meer, leer ik beetje bij beetje, want door soms wat minder te doen, voelen minuten of uren of dagen soms langer, en beter. Dat de zomer zo maar extra lang mag duren.”

Karin Sonneveld, art director

“Mijn woord voor de zomer is zacht. Deze zomer wil ik graag met zachte ogen kijken naar mezelf, mijn omgeving, mijn taken en bij alles wat ik van mezelf ‘moet’. Na een dag zien wat er allemaal is gelukt in plaats van wat ik nog extra had willen doen. Het gevoel wat ik hierbij krijg, is dat ik niet altijd in de volle felle zon wil zitten deze zomer, maar wil sluimeren op een plekje onder een boom, waarbij de zon zachtjes tussen de blaadjes doorschijnt.”

Maaike Beekers, managing editor

“Mijn woord voor de zomer is spelen. Omdat er iets luchthartigs vanuit gaat, en ontspanning. Als je speelt, hoef je verder even niks, behalve plezier maken. Met anderen, bij voorkeur. Soms ben ik nog steeds verbaasd dat ik volwassen ben, iemand met een hypotheek en een gezin en een auto die naar de garage moet. Iemand die de kost verdient, die verantwoordelijkheid draagt en het hoofd moet bieden aan allerlei dingen. Ik betrap me er de laatste tijd vaak op dat ik denk: waarom moet ik dit eigenlijk allemaal doen?

Maar nu ga ik dus het woord spelen bovenaan mijn lijst met things to do zetten. ’s Morgens voor school even dansen op een lekker nummer met de jongste, wedstrijdje optrekken bij het verkeerslicht, grappen met collega’s. Als ik thuiskom armpje drukken met de oudste en ’s avonds vaker naar de tennisbaan met vriendinnen of mijn liefje. Die bankzaken kunnen later wel, en de deadline heb ik altijd nog gehaald, dus ook dat komt spelenderwijs vast goed.”

Marije van der Haar-Peters, coördinerend eindredacteur

“Vertrouwen, dat is mijn woord voor deze zomer. Vanwege een operatie aan mijn been ben ik momenteel niet zo mobiel, en hoe het herstel gaat verlopen is niet precies te voorspellen – wat best spannend is voor iemand die graag de controle houdt. Als ik erop vertrouw dat de timing van dit proces precies goed is, voel ik me al veel rustiger.”

Marjolijn Polman, beeld coördinator

“Mijn woord voor de zomer is genieten. Genieten van wat er is, grote en kleine momenten. Van tijd samen met anderen, maar ook bewuster genieten van de tijd voor mezelf alleen. Genieten van keuzes die ik maak, gewoon omdat het goed voelt of omdat ik iets wil.

De zon, de natuur, de stad, wijn op een terras, een opblaaszwembad in de achtertuin. De spanning die je voelt voor je in de Thalys naar Parijs stapt en het moment dat je weer naar huis gaat en weet dat je die avond weer in je eigen bed slaapt. Ik hoop dat ik me deze zomer vrijer kan voelen en vaker bewust geniet van de momenten die zijn en voorbij gaan.”

Petra Kroon, senior vormgever

“Mijn woorden voor de zomer zijn avontuur en verbinding. Ik merkte dat door de beperkte mogelijkheden van de afgelopen jaren ik weer de verbinding met de mensen om me heen die ik liefheb wil versterken. Maar ik heb ook zin in kleine avontuurtjes. Dus ik vraag mensen om mij heen me mee te nemen naar een plek die ze me graag willen laten zien. Avontuur en verbinding ineen.”

Fotografie Aleksandra Boguslawska/Unsplash.com