Wat Maaike leerde van haar huisdier: “Voortaan denk ik, doe als Hammie”

Managing editor Maaike haalde onlangs een dwerghamster in huis. Wolfje/Hammie/Wolfham is niet alleen heel schattig, maar ook nog eens wijs. Deze lessen heeft ze al van haar huisdier geleerd.

Sinds kort hebben we een heus huisdier. Een dwerghamster om precies te zijn. Officieel heet-ie Wolfje, al is dat in de volksmond Hammie geworden. Hij is klein (dwerg), schattig en weinig werk. De ideale kandidaat dus voor ons, want een huishouden van Jan Steen waar iedereen veel de deur uit is.

Inmiddels kunnen we niet meer zonder Wolfham, die naast schattig ook heel wijs is. Dat kon weleens het grootste voordeel zijn van een dwerghamster: je kunt er ontzettend veel van leren. Komt-ie.

Je eigen koers varen

De rest van de wereld is overdag wakker, een dwerghamster ’s nachts. Zodra het licht wordt in huis, duikt hij zijn zelf gefabriceerde holletje van papiersnippers en zaagsel in, totdat iemand -meestal ik – hem daar bruut uit graaft voor een kleine knuffelsessie. By night, als wij onszelf naar boven slepen, duikt hij zijn molentje in om eindeloos rondjes te rennen. Hammie voelt zich lekker bij die omgekeerde wereld en denkt er niet over om zich aan te passen aan de rest, ten koste van zichzelf.

Je laten aaien

Toen ik jaren geleden uit elkaar ging met mijn ex adviseerde een vriendin me: laat je aaien. Ze opperde een massage nu en dan, omdat het leven zonder aanraking toch wat karig voelt. Ik heb haar raad naar alle tevredenheid ter harte genomen, maar Hammie heeft die tip niet nodig. Die is in de wieg (het stro) gelegd om geaaid te worden.

Veel dutjes doen

Zoals gezegd is een dwerghamster nogal van de slaapjes. Overdag zou je soms bijna vergeten dat je een huisdier hebt, zo weinig beweegt er. Maar het moet gezegd: hij vaart er wel bij. Zijn oogjes helder, zijn vacht glanzend en nooit een onvertogen woord.

Klein is fijn

Veel mensen die ik ken hebben een hond. Een labradoodle, of twee. Een Vlaamse reus, of katten, van die weldoorvoede. Allemaal goed natuurlijk, maar ik kan je zeggen dat je van een dwerghamster ook heel veel dierenplezier hebt, alleen hoef je daar niet mee te wandelen, niet mee op cursus en je meubels blijven ook gewoon heel. De message: het gaat niet om groot, groter, grootst in het leven.

Af en toe van je af bijten

Hammie is eigenlijk altijd lief, wat an sich al een voorbeeld is. Maar af en toe geeft hij een knauw in je vinger. Wat-ie daar precies mee bedoelt weet ik niet, maar het principe lijkt me sowieso goed, nu en dan je grenzen aangeven, zo van: don’t mess with me. Opdat er geen dingen gebeuren die je eigenlijk niet wilt.

Je over dingen verkneukelen

Als er een ding schattig is, is het hoe hij met zijn pootjes tegen elkaar aanwrijft. Alsof hij ergens enorm naar uitkijkt. Soms ben ik met zo veel dingen tegelijk bezig dat ik vergeet om me te verheugen op dingen, dus voortaan denk ik: doe als Hammie.

Blijven spelen

Het is zijn favoriete item: het fluo-groene molentje waar hij elke nacht in rondholt. Soms zie ik hem, voordat ik naar boven ga, nog net zijn eerste passen rennen: een lust voor het oog. Hij ziet er dan heel blij uit, dat zullen de endorfines zijn. Als hij op schoot zit zal hij altijd proberen mijn hals in te klimmen, of naar binnen te trippelen in mijn mouw. Alsof hij me wil zeggen: vergeet niet te spelen.

Tekst en fotografie Maaike Beekers