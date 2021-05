Wat vriendschap betekent voor Annemarie Nederhoed

Wie of wat zouden we zijn zonder vriendinnen? Die vrouwen die je leven nog wat extra glans geven. Annemarie Nederhoed vertelt over wat vriendschap betekent voor haar.

‘Sinds een jaar of dertien roei ik in een sloep. Ons team bestaat uit dertien vrouwen. In de boot zitten we met z’n achten en een stuurvrouw. Weer of geen weer: we trainen twee avonden per week. Dan roeien we vanuit Muiden het open water op, en gaan we naar IJburg of Pampus. Jaarlijks doen we aan zo’n zes wedstrijden mee, in Zeeland, Rotterdam, van Harlingen naar Terschelling en zelfs een paar keer in Londen.

Het is al een avontuur om er met de sloep op de aanhanger naartoe te rijden. Privacy kennen we niet: van tevoren smeren we vet op onze billen en onderweg in de sloep plassen we in een yoghurtbeker. De feestjes na afloop, met bier, zijn daardoor des te leuker. Door de jaren heen hebben we veel met elkaar meegemaakt: een overleden partner, een buitenechtelijke relatie, heftige pubers, ouders die slecht gaan, overgangsklachten.

Los van onze leeftijd, vijftigplus, zijn we heel verschillend. Het mooie is dat ieder haar eigen rol heeft. Sommigen zijn wat serieuzer en vragen altijd door, anderen zijn vooral grappig. Niemand valt erbuiten. In deze tijd merk ik extra hoe dierbaar mijn team me is. De meeste teamgenoten zie ik niet buiten het roeien om. Het is toch vooral de sloep die ons verbindt.’

Interview Alice van Essen Illustratie Queenbe Monyei