Werkstress? Dit ‘kwadrantenmodel’ geeft inzicht in jouw tijd

Je hebt lang niet altijd invloed op hoe druk en stressvol je werk is. Waarop dan wel? Op hoe je je tijd besteedt bijvoorbeeld. Dit kwadrantenmodel kan helpen inzicht te krijgen.

Hoe deel jij je dag in?

Een goede manier om inzicht in je werkdag te krijgen is door het Eisenhower-model – bestaande uit vier kwadranten – in te vullen. Het helpt je in kaart te brengen waaraan je de meeste tijd besteedt − en dat zo nodig te veranderen. Probeer zo veel mogelijk tijd te stoppen in alles wat genoemd wordt in het tweede kwadrant: niet urgent, wel belangrijk. Dan werk je vanuit rust.

De naam van het model komt van de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower, een oud-generaal die onder andere bekend werd met de uitspraak: ‘Er zijn twee soorten problemen, de dringende en de belangrijke. De dringende zijn nooit belangrijk en de belangrijke nooit dringend.’

Download het model hier of teken/schrijf op een vel papier. Vul het in met jouw werkzaamheden om te ontdekken hoe jij meer vanuit het tweede kwadrant kunt werken.

Tekst Caroline Buijs Illustratie Xuan Loc Xuan