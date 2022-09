Worden we wel gelukkig van kinderen krijgen?

Kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend. Maar de keuze om ze te wíllen, leek vroeger makkelijker gemaakt. Tegenwoordig lijken we steeds meer te twijfelen over onze kinderwens. Worden we echt gelukkiger van een kind?

Peter de Waard schreef er een column over in de Volkskrant met de kop: ‘Worden we blij van kinderen, maar niet gelukkiger?’ Aanleiding voor zijn stuk was een essay van Britse krant The Times, waarin Emma Duncan schreef over de zucht van verlichting die ze slaakte toen ze haar laatste nog thuiswonende kind afzette op het vliegveld voor een wereldreis.

De Waard noemt in zijn column een onderzoek van de European Research Council, waarin de relatie tussen vruchtbaarheid en welzijn in 22 landen onder de loep genomen werd. De conclusie? Het welzijnsgevoel van mensen daalt zodra het ouderschap begint. Zo blijkt uit datzelfde onderzoek dat het opvoeden van kinderen tegenwoordig veel meer tijd kost. Waar we in 1965 een half uur per dag bezig waren met de zorg en opvoeding van kinderen, is dat in 2012 vijf keer zo veel.

Meer stress

Het blijkt ook dat volledig werkende moeders veertig procent meer gestresst zijn dan vrouwen zonder kinderen, en in dezelfde periode is het aantal moeders dat is gaan werken, enorm gestegen. Meer stress, dus.

‘Waar kinderen vroeger onvermijdelijk en een economische noodzaak waren (ze hielpen mee in de winkel, namen familiebedrijven over, oudere kinderen zorgden voor de jongere broertjes en zusjes), is dat in de westerse welvaartsmaatschappij anders,’ schrijft De Waard. Kinderen zijn niet alleen duurder geworden, de opvoeding ervan ook ingewikkelder.

Een uiting van levensstijl

‘Wie kinderen neemt, doet dat als een uiting van levensstijl, de gedachte dat hiermee het leven compleet wordt gemaakt of een doel wordt gecreëerd,’ zegt de Israëlische econoom Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar in 2002. Hij deed onderzoek naar wat mensen gelukkig maakt, en de zorg voor kinderen belandde op de een na laatste plaats.

Er is dus helemaal niets mis met kinderen willen en het valt niet te ontkennen dat ze ons meer dan blij maken. Maar voor iedereen die twijfelt: ook zonder kids is het leven de moeite waard en compleet. Dat je geen ouder wilt worden, maakt je niet minder dan de rest.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron de Volkskrant Fotografie Charlein Gracia/Unsplash.com