Zelfstandig ondernemer? Zo zorg je beter voor je mental health

Toch nog even een opdracht in het weekend doen, stiekem in de avonduren doorwerken, te weinig pauze nemen. Valkuilen die veel zelfstandig ondernemers zullen herkennen. Hoe zorg je beter voor je mental health?

Hoe leuk je werk ook is, iedereen heeft mental breaks nodig om het ook plezierig te houden. Makkelijker gezegd dan gedaan, want als zelfstandig ondernemer ga je sneller over je eigen grenzen. Zeker als je vanuit huis werkt en minder structuur hebt dan bij een 9-tot-5-baan.

Fotograaf Em Jensen herkent zich hierin en vroeg haar creatieve vrienden: hoe zorg jij als ondernemer goed voor jezelf? De tips die ze haar gaven, verzamelde ze in een artikel voor Frankie.

Self care tips voor de ondernemer

Start de ochtend met een vaste routine

En doe tijdens dat eerste uur iets wat jíj leuk vindt. Lees een boek, doe wat yoga-oefeningen, maak een wandeling. Zo duik je niet meteen in je werk voor die dag, maar besteed je eerst wat aandacht aan jezelf. Doe alsof je naar je werk gaat

Daarmee bedoelen we: ga uit bed, poets je tanden, trek een leuke outfit aan en maak een vaste werkplek voor jezelf. Dat kan je keukentafel zijn, een thuiskantoor of een café om de hoek. Wat voor jou het beste werkt. Op die manier heb je een beter onderscheid tussen werk en privé. Zet je mail op stil

Fotograaf Jensen gaat zelfs een stap verder en verwijdert de app van haar telefoon. ‘Als ik dat niet doe,’ schrijft ze voor Frankie, ‘dan blijf ik mijn email maar checken, ook buiten werktijd. Hierdoor schakel ik nooit helemaal af en ben ik altijd met werk bezig, ook tijdens een avondje voor mezelf.’ Vind je het net te rigoureus, dan kun je er ook voor kiezen om je mailbox op vaste tijdstippen te checken. Neem dagen vrij

Klinkt misschien als een open deur, maar ondernemers hebben vaak de neiging om stiekem toch nog een klusje te doen in het weekend, of om in de avond snel even een mail te beantwoorden. Spreek daarom met jezelf af dat je minimaal één dag in de week helemaal niets doet. Plan vaste self care-momenten in

Spreek met jezelf af dat je iedere dag iets doet wat goed is voor je mentale gezondheid: tien minuten mediteren, bijvoorbeeld. Of een paar bladzijdes lezen. Straf jezelf ook niet af als het een keer niet lukt, morgen weer een nieuwe dag. Het hoeft niet perfect.

Tekst Bente van de Wouw Bron Frankie Fotografie Zane Lee K/Unsplash.com