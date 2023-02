“Als je iets wilt, vraag het” (+ 4 andere inzichten van Katinka)

Welke lessen leerde jij van het leven? In deze rubriek vragen we het steeds aan iemand anders. Deze keer cabaretièr en schrijver Katinka Polderman.

1. Durf te vragen

“De eerste 35 jaar van mijn leven heb ik gedacht dat niemand op mij zat te wachten. Ik was ervan overtuigd dat mijn publiek bestond uit mensen die geen kaartje voor Jochem Myjer hadden kunnen krijgen en daarom maar naar mij kwamen kijken. Nooit durfde ik iets te vragen of mezelf ergens aan te bieden. Totdat ik van die kleine boekjes in de winkel zag liggen – Kakkerlakjes van uitgeverij Loopvis – en dacht: díé zou ik willen maken. Ik mailde de uitgever en een week later was het beklonken. Dus nu weet ik: als je iets wilt, vraag het. Want mensen zitten vaak wél op je te wachten.”

2. Warm goed op

“Zoals een timmerman zijn beitels uitpakt, op volgorde legt en slijpt voordat hij met het echte werk begint, zo begon schrijver Willem Wilmink de dag met vertalen. Om daarna door te kunnen met zijn eigen werk. Opwarmen is belangrijk, en daar hoort voor mij ook uitstelgedrag bij: dan moet er blijkbaar nog iets rijpen in je hoofd. Al hoort nieuw behang uitzoeken voor de slaapkamer – wat ik graag doe – misschien niet helemaal bij dat proces. Daarnaast is het goed om niet te strijden tegen iets wat tegenzit, zoals een kind dat steeds wakker wordt als je een deadline hebt. Doordat ik meer tussen de bedrijven door ging schrijven, werd mijn werk fragmentarischer. ­Tegelijkertijd bracht dat een nieuwe invalshoek.”

3. Bedenk je eigen wereld

“Op mijn zolderkamertje verhalen bedenken: daar haal ik enorm veel plezier uit. Ik vind het troostrijk dat het in mijn eigen hoofd fijner en leuker is dan in de wereld erbuiten – in mijn hoofd is het altijd feest. Iedereen moet toch wel ergens een hoekje in z’n hoofd hebben waar leuke dingen gebeuren? Ik denk dat het goed is om af en toe in dat hoekje te gaan zitten en jezelf te trainen om iets te schrijven. Schrijf met de hand: dan kun je doorgehaalde tekst teruglezen en er een woordje tussen friemelen zonder te backspacen of afgeleid te worden door je mail.”

4. Wees mild

“Negen van de tien keer zijn mensen die iets naars zeggen zich er niet van bewust dat ze een gevoelige snaar bij iemand hebben geraakt. Ik zeg ook weleens iets waarvan ik later denk: wat stom dat ik die woorden heb gebruikt. En dan hoop ik maar dat iemand gauw vergeet dat ik me onhandig heb uitgedrukt en begrijpt dat het geen kwaadaardigheid was. Er wordt vaak van uitgegaan dat mensen met opzet onaardig willen doen, maar dat is volgens mij niet zo.”

5. Gun jezelf je bevliegingen

“Ooit kocht ik voor honderden euro’s lego, er staat een metaaldetector in de hoek van mijn kamer en ik heb mijn stamboom half uitgezocht. Ook haalde ik pasgeleden heel goede waterverf in huis, met het beste papier en de beste penselen. En ook dat heb ik – na een enthousiast begin – al een paar weken niet meer aan­geraakt. Toch vind ik dat je jezelf je bevliegingen moet gunnen, met goed materiaal. Want dat voelt als spelen: het brengt vrolijkheid en je zet jezelf aan de slag.”

Tekst Caroline Buijs Illustratie Deborah van der Schaaf

Gepubliceerd op 19 februari 2023