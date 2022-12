Ruby zonder filter: rouwen om het weekend (+ tips tegen zondagavondblues)

Online editor Ruby leert open te zijn over mentale struggles. En dan kan ze er net zo goed over schrijven. Want zou ze de enige zijn met de wekelijkse zondagavondblues?

Zondagavond 19:00 uur. We kijken Het perfecte plaatje. Ik voel me wat somber en onrustig. De hele week leefde ik toe naar dit weekend en toch ben ik na twee vrije dagen niet echt ontspannen. Wanneer vriend M. de nabeschouwing van de aflevering inzet, kijk ik hem verstrooid aan. “Waar zat je nou weer aan te denken?” vraagt hij – inmiddels gewend aan mijn afdwalende gedachten.

Ik realiseer me dat ik amper wat van het programma heb geregistreerd omdat ik mijn denkbeeldige afvinklijst aan het doornemen was. Heb ik alles wel gedaan wat ik had moeten doen dit weekend? En wat staat er de aankomende week allemaal op de planning?

Gedeelde smart is halve smart

Omdat M. geen piekeraar is, zoek ik herkenning bij mijn andere vriend Google. En ja hoor, diagnose: zondagavondblues. Ik ben niet de enige die op zondag rouwt om het weekend. Zelfs mijn psych blijkt zich er in te herkennen. Lucht dat even op. Nu ik weet wat dat onrustige gevoel op zondagavond betekent, kan ik er beter mee omgaan.

5x de zondagavondblues voorkomen

Planning volgende week

Het helpt me om op vrijdag al een beetje uit te schrijven wat me de volgende werkweek te wachten staat. Dan kan het werkhoofd op vrijdag klokslag 17:30 uit en pas op maandag om 9:00 weer aan. To do dit weekend

Het klinkt verschrikkelijk, een lijstje met things to do als je vrij bent. Maar af en toe moeten er nou eenmaal (saaie) dingen gebeuren in het weekend. Een nieuwe zorgverzekering kiezen, boodschappen, kattenbakken uitmesten. Deze to do’s inplannen, helpt om het constante ‘ik moet nog’-gevoel te verminderen. Actief ontspannen

Deze les heb ik te danken aan geluksprof Lieve Annemans uit een eerder artikel dat ik schreef. ‘Passieve’ ontspanning kan leiden tot een ‘ik word geleefd’-gevoel. Dus laat ik in de weekenden vaker de tv uit en gebruik ik TikTok alleen voor polymeerklei-inspiratie. Bonus: door dit soort creatieve slow-klusjes, lijkt het weekend veel langer dan wanneer ik Love is blind bingewatch. Soms ook alleen zijn

Voor mij geldt af en toe: een heel weekend voor mezelf houden. Lekker twee hele dagen alleen zijn en doen waar ik zin in heb. Even geen mensen en alleen mijn katten om tegen te praten. Eindtijd van het weekend

Zondag meteen na etenstijd lijkt mijn weekend voorbij. Ik bereid me dan namelijk al voor op de nieuwe week: tas voor morgen inpakken, vooruitblikken. Nu ik weet dat dit het ‘rouwproces’ versterkt, probeer ik daarmee te kappen. Dan maandag maar iets eerder op om die bammetjes te smeren. Zodat ik voortaan wel ruimte in mijn hoofd overhoud voor het programma op tv plus nabeschouwing.

Tekst Ruby Wijdenbosch