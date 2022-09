Zonder filter #6: De ‘back to work’-dip (en hoe ermee om te gaan)

Net als bij veel andere jongvolwassenen gaat het met online redacteur Ruby altijd “Goed, met jou?”. Totdat ze zich voornam meer open te zijn over mentale struggles. En erover te schrijven; zonder filter, mét knipoog. Deze keer: omgaan met het post-holiday-syndrome.

Een overvolle mailbox doorploegen, achterstallig werk inhalen, (en dat) allemaal met de gedachte dat ik vorige week nog met mijn tenen in het zand plus cocktail in de hand lag te mijmeren in Frankrijk. Hoe leuk ik mijn werk ook vind, de overgang van strandbed naar bureaustoel verloopt soms moeizaam.

Instemmende tranen

Ik vermoedde het al toen ik tegen mijn laptop begon te schelden nadat een nieuwe mail zich geniepig bij de rest voegde. En toen ik mijn collega iets hoorde mompelen in de trant van “Ben alweer toe aan vakantie,” terwijl mijn ogen zich met instemmende tranen vulden, wist ik het zeker: ik rouw om de vakantie die voorbij is.

Tegenwoordig heb je overal (dank namens mijn hypochondrie) een ‘diagnose’ voor. Dit keer luidt die: het post-holiday-syndroom. Natuurlijk besef ik dat er vast mensen zijn die meer last hebben van deze dip dan ik. Omdat ze fysiek zwaar werk leveren, of een baan hebben die hen gestolen kan worden. En ik weet ook dat er ergere dingen zijn op de wereld. Dus neem deze column en tips vooral met een flinke korrel (zee)zout.

Post-holiday-syndrome: 5x tips om het te verzachten

Doe iets leuks (zonder schuldgevoel)

Een week na terugkomst lunchte ik op een terras en plande ondertussen in mijn hoofd de volgende trip. Overspoeld door schuldgevoel sprak ik mezelf streng toe dat dit belachelijk was, want ‘je bent net terug, verwend nest’. Later merkte ik dat juist het verheugen op volgende uitjes mijn ‘back to work’-dipje verzachtte. De prullenmand is je beste vriend

Deze tip kreeg ik ooit van een slimme docent: negeer de niet-urgente mails. Vaak heeft een probleem zich al opgelost of lost het zich vanzelf op, als je even niet reageert (en anders hoor je het vanzelf). *Sleept dertig mails naar prullenmand.* Laat het er zijn

Klinkt zweverig, kan helpen. Als je je somber voelt, kan het lastig zijn om ‘gewoon maar te accepteren’ dat een situatie even minder leuk is. Maar toch kan het volgens mijn psych goed zijn om niet te veel te focussen op je klachten maar juist op het feit dat het niet erg oké is dat ze er zijn. Blijf in vakantiemodus

Een fijne tip van creative director Irene uit een eerder artikel: gun jezelf ook na de zomer de rustmomenten die je op vakantie zou hebben. Leg bijvoorbeeld je telefoon vaker weg, drink dat drankje of ga naar buiten in je pauze. Ik ben er (nog steeds) niet

Laat, als het kan, je out-of-office wat langer aan staan zodat je tijd hebt om de wel-urgente mails weg te werken.

Tekst Ruby Wijdenbosch