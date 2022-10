Mental health day #3: een week voor jezelf

Maandag was het de Dag van de Mentale Gezondheid, daarom krijg je deze weektips en inzichten waar je echt mee aan de slag kunt. Vandaag: voor minder dan tien euro per dag kun je met de training Een week voor jezelf heel makkelijk zorgen voor je mental health.

Irene, creative director Flow: “Wat heb ik ontzettend veel geleerd over mentale gezondheid afgelopen jaren. Allereerst in Flow, waarin deskundigen op zo veel manieren vertelden over wat je kunt doen om beter voor je mental health te zorgen. Maar ook tijdens mijn opleiding tot mindfulnesstrainer en gedragsveranderaar.

Tijdens de eerste opleiding leerde ik te zien hoeveel gedachten er steeds boven komen, en ik leerde ze te herkennen en er met aandacht naar kijken, waardoor het bijbehorende gevoel (paniek, angst, boosheid) niet automatisch meekwam.

Tijdens mijn opleiding aan de Behavior Change Academy leerde ik hoe je gedrag niet alleen opmerkt, maar het ook kunt veranderen. Wat kan je helpen om andere keuzes te maken, niet op de automatische piloot steeds in dezelfde valkuilen te stappen? Langzamerhand pakte ik mijn eigen perfectionisme, angsten, fomo en meer aan.

Veel van de lessen die ik leerde heb ik in de online training Een week voor jezelf gestopt. Je vindt de training op ons nieuwe platform Schoolofflow.nl. Als je de training koopt, krijg je toegang tot een training waarin je zeven dagen lang beter voor jezelf leert zorgen. Het kost je een uurtje per dag, en is bedoeld om even op adem te komen in een drukke tijd.

Mocht je nou denken: pfff, ik heb niet een week lang een uur per dag, dan kun je de training natuurlijk ook lekker uitsmeren over meer weken, en er zo lang over doen als je wilt. Heb je hem eenmaal gekocht, dan blijft de training een jaar lang beschikbaar, dus kun je de lessen zo vaak je wilt en wanneer je wilt volgen.”

Tekst Irene Smit Illustratie Karen Schipper