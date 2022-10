Mental health day #5: wat musea kunnen doen voor je mentale gezondheid

Maandag was het de Dag van de Mentale Gezondheid, daarom krijg je deze week tips en inzichten waar je echt mee aan de slag kunt. Vandaag: wat musea kunnen doen voor je mentale gezondheid.

Er is een trend gaande in musealand. Het gaat er steeds vaker om wat het met je doet, naar kunst kijken. En wat blijkt: door een museum te bezoeken zorg je eigenlijk heel goed voor je hoofd.

“Onze samenleving, het tempo van het moderne leven, de systemen waartoe we ons moeten verhouden: ze vragen mentaal steeds meer van ons,” zegt de Ierse Louise Thompson. Ze is een pionier op het gebied van musea en geestelijke gezondheid en ontwikkelt programma’s voor de Britse Manchester Art Gallery. “We zijn gewend om naar de sportschool te gaan om onze fysieke gezondheid op peil te houden, maar musea worden steeds meer erkend als een omgeving die goed is voor onze binnenwereld. Een museum is bij uitstek de plek waarin we tot rust kunnen komen, en strategieën kunnen ontwikkelen die ons geestelijk kunnen helpen overleven in deze stressvolle wereld. Musea en kunstgalerieën kunnen echt een soort toevluchtsoord voor mensen zijn.”

Jolien Posthumus, programmacoördinator mentale gezondheid in Museum van de Geest in Haarlem, beaamt dat. “Wanneer het langere tijd niet goed met ons gaat en we ons alleen voelen, kunnen we sterk de neiging hebben om al onze problemen te ver-ikken,” zegt ze. “We denken dat we de enige zijn, ervaren misschien gevoelens van schaamte of van falen, piekeren over van alles. Maar op dit soort veilige, maar toch publieke plekken, waar we de ander ontmoeten en ons in elkaar herkennen, worden dit ineens weer problemen van ons allemaal en zien we dat dit onderdeel is van het leven: spanning, stress, eenzaamheid, trauma. Het kan zijn dat je een bepaald gevoel of een gemoedstoestand herkent in een kunstwerk – waardoor je je realiseert dat de kunstenaar zich misschien ooit precies zo voelde als jij nu.”

Wil je in deze week van de mentale gezondheid iets doen voor je mentale gezondheid? Ga dan naar een museum. Op ons verlanglijstje staan onder meer deze tentoonstellingen:

Tekst Irene Smit Illustratie Karen Schipper