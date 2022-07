“Streef niet te veel naar geluk” – De vijf levenslessen van schrijver Nicolien Mizee

Welke lessen leerde jij van het leven? In deze rubriek vragen we het steeds iemand anders. Deze keer: de vijf inzichten van schrijver Nicolien Mizee.

1. Leer kijken

“Zodra je naar buiten stapt, ben je in de natuur. Ook als je midden in de stad woont. Kijk uit je doppen en je ziet vogels, insecten en planten. Je leven wordt lichter als je ziet hoe gering je eigen aandeel is. Door mijn huwelijk met een vogelkenner leerde ik vogels zien. Het kostte me jaren om een paar namen te leren en nog weet ik het niet altijd, maar mij zijn wel de ogen geopend. Als ik met vriendinnen wandel, merk ik hoe blind ze zijn en hoe blind ik vroeger zelf was. Ik heb er ook door geleerd dat je veel kennis ­verwerft door langdurige oefening.”

2. Streef niet te veel naar geluk

“Na een jarenlange depressie ben ik al heel blij als ik de dag neuriënd kan doorbrengen. Ik bedoel: kalm, tevreden en met een plezierige energie. Juist als je niet te zeer streeft naar geluk, kan je dat op de meest onverwachte momenten toevallen. Het gelukkigst voel ik me in mijn volkstuin. Ik heb nooit een plan als ik ernaartoe ga, en na afloop weet ik nauwelijks nog wat ik gedaan heb. De tuin dicteert wat ik moet doen, zonder dat ik me ooit opgejaagd voel.”

3. Van dieren kun je leren

“Ik werk de hele tijd door in mijn tuin en heb nooit de rust om gewoon een kwartiertje te gaan zitten. Maar vorige zomer zat een kikker doodstil op de stronk in mijn vijver. Voor het eerst kon ik wel een kwartier rustig zitten kijken naar die kikker. Dag in dag uit, week in, week uit, zat ik bij die kikker te niksen. Op een dag was hij weg, en het lukte me niet om eenzelfde rust te ervaren bij een plant of een steen. Die kikker, die daar alleen maar doodstil zat te ademen, gaf me een goddelijke rust.”

4. Wees niet bang voor je eigen geheimen

“‘Het is zo geheim dat ik het niet eens aan mezelf heb verteld,’ zei Erik Engerd in De ­stratemakeropzeeshow. We hebben allemaal van dat soort geheimen. We weten dat we iets verbergen, maar niet wat het is. Graaf het, als een archeoloog, zo voorzichtig mogelijk uit via de taal. Kijk dan wat er overblijft. Niets is zo erg dat we er bang van moeten zijn.”

5. Een echt verhaal is beter

“Ik heb nooit goed kunnen luisteren naar abstracte, algemene verhalen. Alleen bij ­persoonlijke verhalen spits ik mijn oren. Deze eigenschap maakte me ongeschikt voor school, maar kwam van pas bij het schrijven. Tijdens mijn werk als schrijfdocent merkte ik dat veel beginnende schrijvers hun persoonlijke verhaal ondergeschikt maken aan de conventies van de literatuur. In de pauze kregen we dan vaak het échte verhaal te horen – en dat was altijd leuker, beter en interessanter dan het verzonnen verhaal.”

Meer lezen

Tekst Caroline Buijs Illustraties Deborah van der Schaaf