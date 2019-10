Plekken voor wildzwemmen in Nederland

Nu rivieren en meren steeds schoner zijn, raken meer en meer mensen aangestoken door het buitenzwemvirus. Benieuwd waar je in Nederland kunt wildzwemmen? Er is een interactieve kaart voor.

De Britse Outdoor Swimming Society maakte een kaart waarop je alle fijne buitenzwemplekken van over de hele wereld kunt vinden, dus ook in ons eigen land. De kaart geeft niet alleen aan waar je kunt zwemmen, maar ook in wat voor water het is (rivier, meer, zee etc.) en er staat eventuele extra informatie bij. Zo kun je zien of de zwemplek kindvriendelijk is, of het er diep genoeg is om te duiken en of er stroming is.

Benieuwd naar de kaart? Je vindt hem hier.

Fotografie Aaron Burden/Unsplash.com