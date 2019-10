Op één dag naar Parijs en weer terug met de trein: de eendagsvakantie is simpel en zo leuk, ontdekte journalist Caroline Buijs. Geen gedoe met koffers en je zintuigen staan de hele dag op scherp.

Het geluksgevoel overvalt me al als ik om half zes ’s morgens zachtjes de voordeur achter me dichttrek en mijn fiets van het slot haal. De frisse voorjaarslucht, de donkere hemel waar voorzichtig een tint roze in tevoorschijn komt, de merels die me toe lijken te zingen terwijl ik naar het station fiets, door een stad die nog slaapt. Drie maanden eerder, op een druilerige dag, boekte ik een retourtje Parijs.

Op één dag heen en weer, om me op iets te kunnen verheugen tijdens de lange, grijze winter. En het eerste voordeel van deze eendagsvakantie ervaar ik al meteen als ik in de Thalys stap. Voor mij geen gesleep met een zware koffer of te weinig bagageruimte: ik hoef enkel mijn schoudertas te dragen met daarin mijn e-reader, een plattegrond van Parijs (ouderwets kaartlezen vind ik fijner dan turen op een klein schermpje) en mijn zojuist gekochte ontbijt van kwark met fruit.

Terwijl thuis mijn gezin langzaam ontwaakt en naar school of werk fietst, raast mijn trein al door het Noord-Franse landschap. Om 6.15 uur vertrok ik van Amsterdam Centraal, en om exact 9.35 uur rijdt mijn trein Gare du Nord binnen. Ik ben in Parijs! Zomaar, op een woensdag in april.

(bijna) zonder plan

Het plan was eigenlijk dat het een dag zonder plan zou worden. Ik zag mezelf al zitten op een bankje in Jardin du Luxembourg, of welk park in Parijs dan ook, om ter plekke te bedenken waar ik zin in zou hebben. En misschien zou de dag uit niet meer bestaan dan zittend op dat bankje om me heen kijken, de sfeer opsnuiven. Maar omdat het vandaag te koud is om buiten te zitten, maak ik toch een plan.

Eerst naar Musée d’Orsay, waar de tentoonstelling Le modèle noir – De Géricault à Matisse net is geopend. Ik realiseer me dat alleen al een prachtige tentoonstelling als deze een reden kan zijn om op één dag heen en weer te reizen. In de Thalys heb ik al uitgezocht welke metrolijnen ik vandaag nodig heb, waardoor ik als een heuse Parisienne de hele dag soepel met iedereen mee beweeg.

Als ik tien minuten na aankomst op Gare du Nord in de metro zit richting museum, inclusief kraakvers croissantje, bedenk ik hoe heerlijk het is dat ik niet eerst naar een hotel hoef om mijn koffer te stallen. Vandaag geen misverstanden over waar ik de sleutel moet halen, zoals nogal eens gebeurt als ik via Airbnb boek, en geen teleurstelling over een hotelkamer die niet aan mijn verwachtingen voldoet. Het gaat in een soort flow – zonder oponthoud.

