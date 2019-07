1984: voor het eerst zonder ouders op vakantie

In het Flow Zomerboek delen we de vakanties waar we een speciale herinnering aan hebben. Flow’s creative director Irene ging in 1984 voor het eerst zonder haar ouders op vakantie, in de bus naar Lloret de Mar.

“Ik was vijftien en het mocht! Als mijn dochter nu met een soortgelijk verzoek zou komen, zou ik heel hard ‘no way’ zeggen. Maar op de een of andere manier kregen mijn beste vriendin en ik het erdoor: we gingen per bus van Meppel naar Lloret de Mar. En wel dankzij de ANWB, want die stond voor betrouwbaar en dus zou het wel goed zijn.

Daar gingen we, de vrijheid tegemoet. Eenmaal in Spanje zagen we geen ANWB’er meer. Wel veel strand, veel disco’s, veel drank en veel jongens. Als ik eraan terugdenk, besef ik pas hoe onverantwoordelijk ik toen was. Zo liep ik doodleuk in m’n eentje ’s nachts vijf kilometer terug naar ons huisje, over een stil en donker landweggetje. Maar dat gevóel, dat staat me nog heel erg bij. Ik was vrij, zorgeloos en blij. We maakten vrienden, aten spaghetti met drab, flirtten, speelden, stoeiden, zongen mee met die leuke jongen met gitaar en lachten, lachten, lachten.

Als ik eraan terugdenk, besef ik pas hoe onverantwoordelijk ik toen was.

Hoe anders is dat nu tijdens vakanties. Ik maak me druk om niets en bereid alles tot in de puntjes voor. Het duurt wel even voordat ik in de relaxmodus kom en vervolgens zit ik in mijn eigen bubbel met mijn boek, met nauwelijks oog voor anderen. Jammer. Want hoe onverantwoord ik op mijn vijftiende ook was, ze beviel me wel: fearless Irene. Zou ze nog ergens zijn?”

Tekst en beeld Irene Smit

