10 zomerse leestips die je meevoeren naar nieuwe plekken

Wil je naar Denemarken, Japan, het stadspark om de hoek of de Rocky Mountains? Met deze boeken lukt dat deze zomer allemaal. Gewoon vanuit je eigen (strand)stoel.

Griekenland – Drie zomers

Ken je dat gevoel van zo’n eindeloze warme zomer waarin de tijd lijkt stil te staan? Loom en dromerig kijk je minutenlang naar een zoemende bij en de rest van de wereld lijkt even heel ver weg. Dat is precies de sfeer in deze roman. De zussen Maria, Infanda en Katerina groeien op in de weelderige natuur van het Griekse platteland. De verteller is Katerina, de jongste van de drie, die bekendstaat om haar grote fantasie. Aanstekelijk vertelt ze over de drie zomers waarin ze verliefd wordt, voor het eerst zoent en voor een lastige keuze komt te staan. Ook observeert ze haar oudste zus Maria, die trouwt en zwanger wordt en de mooie Infanda die alles op afstand lijkt te willen houden. De zussen leren over het leven, terwijl ze laveren tussen vrijheid en de rollen die ze krijgen opgelegd. Drie zomers van Margarita Liberaki (1919-2001) verscheen al in 1946 en is onlangs in het Nederlands vertaald.

‘Je moest eens zien (…) dat op heel hete dagen, wanneer je op de stenen rand van het waterbassin gaat liggen en de ogen sluit en dan weer opendoet, er duizenden kleine zonnen voor je ogen dansen en dat het water trillend en goudkleurig tegen de stammen van de dennenbomen eromheen weerkaatst, almaar door, als golfjes achter elkaar aan (…).’

Drie zomers, Margarita Liberaki, ­vertaling Hero Hokwerda (Meulenhoff)

Denemarken – Langs de kustlijn

Dorthe Nors is verzot op de Noordzeekust en de Waddenzee, en besluit een tocht langs deze kustlijn te maken: vanaf Skagen in het noordelijkste puntje van Jutland in Denemarken tot aan Den Helder in Nederland. Ze wandelt over eeuwenoude paden en wordt omringd door de woeste zee en adembenemende landschappen, met boven haar hoofd de beweeglijke wolkenlucht. De herinneringen borrelen als vanzelf op. Nors vertelt over haar eigen jeugd, maar ook over de kust- en eilandbewoners en de geschiedenis van het land en de natuur. Dankbaar voor de paden die het landschap voor haar opent, wandelt ze van kustdorp naar kustdorp, langs sluisjes, kerken en weidse duingebieden. Soms lopen de mensen die ze onderweg tegenkomt een stukje met haar op. Als lezer mijmer je met haar mee, je voelt het zand onder je schoenen en de wind die aan je haren trekt. We zijn gevormd door het landschap en Nors laat je dat diep beleven.

‘Het is volkomen zichzelf, dit landschap. Het spreekt Deens, Fries, Zuid-Juts noch Duits. Het spreekt lichaamstaal, ontvouwt zich in de herinnering en doet wat het wil. De zon gaat onder in het westen, de maan staat groot aan de hemel. De eerste sterren schemeren boven een gigantisch zweefduin in het oosten.’

Langs de kustlijn, Dorthe Nors, vertaling Edith Koenders en Adriaan van der Hoeven (Podium)

Je eigen tuin – 12 vogels die je leven redden

Dit is een uitnodiging: ga de deur uit en luister naar de vogels om je heen. Al sinds het begin van de mensheid prikkelen vogels onze verbeelding. We geven ze vorm in kunst, hebben ze aanbeden alsof het goden waren, onszelf getooid met hun veren en hun vleugels onderzocht om zelf te leren vliegen. Mocht je nog geen fervente vogelkijker zijn, dan is dit je kans om het eens uit te proberen. De Britse Charlie Corbett laat je twaalf verschillende vogels ontdekken, van de huismus tot de wulp. Alledaagse vogels die in Engeland – maar ook in Nederland – helemaal niet zo moeilijk te spotten zijn. De verhalen in dit boek staan vol details uit het persoonlijke leven van Corbett. Samen vormen ze een ode aan de vogels die zijn leven mooier hebben gemaakt. Handig: in het boek vind je een lijstje kenmerken per vogel: wat eten ze, waar vind je ze?

12 vogels die je leven redden, Charlie Corbett, vertaling Irene Paridaans en Betty Klaasse (Meulenhoff)

Amerika – De herinneringen die er nog zijn

In een opwelling besluit Steph Jagger samen met haar moeder een reis te gaan maken door de Rocky Mountains. Het is een poging iets vast te pakken voordat het verdwijnt. De moeder van Steph heeft alzheimer en worstelt steeds vaker met zich dingen te herinneren. Steph moet toekijken hoe de vrouw die haar heeft opgevoed langzaam wegglipt. In de hoop nader tot elkaar te komen, vertrekken ze samen naar Montana. Wat volgt is een avontuur vol paardrijden, wandelen en slapen in een tent in de prachtige wilde natuur van West-Amerika. Intussen reflecteert Steph op haar kindertijd, het moederschap en de vraag wat nu eigenlijk je persoonlijkheid vormt. Wat betekent het om van iemand te houden die niet meer weet wie ze eigenlijk is? Haar boek De herinneringen die er nog zijn is een mooi onderzoek naar hoe verhalen van generatie op generatie worden doorgegeven en laat zien hoe herinneringen ons maken tot wie we zijn.

De herinneringen die er nog zijn, Steph Jagger, vertaling Janke Greving (Cargo)

Japan – Kitchen

Wat is jouw favoriete plek in huis? Voor Mikage is dat zonder twijfel de keuken. Ze is nog maar een jonge vrouw als ze haar laatste familielid verliest en intrekt bij Yūichi en zijn moeder. Ze kennen elkaar amper, maar al snel ontstaat er een hechte band tussen de drie. Ondanks het verlies blijft Mikage koken. Uiteindelijk gaat ze weer op zichzelf wonen en krijgt ze een geweldige baan als assistent van een beroemd culinair expert. Dan neemt Yūichi weer contact op en is het haar beurt om hem te helpen. Toen Kitchen in 1988 in Japan verscheen, stond de literaire wereld op z’n kop: het debuut van Banana Yoshimoto werd overladen met prijzen. Men sprak zelfs van ‘Bananamania’, zo geliefd was het boek onder Japanse lezers. Ook in de rest van de wereld werd het, dankzij vertalers, een bestseller. Kitchen is een tijdloze roman in twee losstaande delen over transformatie, opgroeien, rouw en de liefde voor eten. Boven alles is het een zintuiglijk boek. De personages lijken niet per se op zoek naar antwoorden, maar zijn met hun aandacht vooral bij wat ze proeven of zien.

Kitchen, Banana Yoshimoto, vertaling Maarten Liebregts (Das Mag)

Marokko – Kijk ons dansen

Marokko, 1968. Het gaat goed met het boerenbedrijf van Amine en zijn vrouw Mathilde. Door hard te werken zijn ze geklommen op de maatschappelijke ladder. Het nieuwe zwembad bij het huis is het ultieme symbool voor hun geluk en welvaart. De wereld lijkt maakbaar, maar: er is verandering op komst. Zoon Selim vertrekt naar het hippieparadijs Essouira en dochter Aïsha wordt de eerste vrouwelijke gynaecoloog van Marokko en trouwt met een idealistische economiestudent. De vraag is: wie neemt het bloeiende bedrijf over? Intussen raakt het land in de greep van een steeds strenger regime. Kijk ons dansen is het tweede deel van de trilogie Het land van de anderen en is gebaseerd op de familiegeschiedenis van de Frans-Marokkaanse schrijver Leïla Slimani. In het eerste deel lees je hoe haar Franse oma als een blok valt voor de Marokkaanse officier Amine, met hem naar Marokko vertrekt en zich na een lange, uit­dagende weg weet te ontwikkelen tot dokter voor de plattelandsbevolking. Slimani zelf is ongekend populair in Frankrijk. President Macron vroeg haar voor een ministerspost, maar haar antwoord was nee: haar hart ligt bij de literatuur en haar schrijverschap.

Kijk ons dansen, Leïla Slimani, vertaling Gertrud Maes (Nieuw Amsterdam)

Nederlands-Indië – Erfgoed

Vanuit het verpleeghuis kijkt de hoogbejaarde Anton terug op zijn leven. Hij werd geboren in Nederlands-Indië, als kind van een koloniale planter en een inlandse njai. Als hij tien is, sterft Antons vader en vertrekt hij vanuit Java naar zijn oom en tante in Nederland. Hij laat zijn moeder en zijn jeugd voorgoed achter. Antons kleindochter Isa komt hem regelmatig in het tehuis opzoeken en hij geeft haar de opdracht om zijn keris pusaka te vinden, een erfstuk uit zijn Indische verleden. Tijdens deze zoektocht ontsluiert Isa langzaam maar zeker het leven van haar grootvader, maar ook haar eigen leven komt onder een vergrootglas te liggen. Welke plek krijgt deze familiegeschiedenis in elke generatie? Dit debuut van Carmen van Geffen is gebaseerd op brieven, foto’s en testamenten uit het leven van haar grootvader.

Erfgoed, Carmen van Geffen (Thomas Rap)

Engeland – De geest geven

Met haar spraakmakende historische romans over Thomas Cromwell won Hilary Mantel (1952-2022) tot twee keer toe de belangrijkste literaire prijs in het Engelse taalgebied. In haar autobiografie neemt ze ons mee in haar eigen rijke en humorvolle innerlijke belevingswereld. Ze beschrijft hoe ze opgroeide in een eenvoudig katholiek milieu in het landelijke naoorlogse Engeland, met een onbetrouwbare moeder en een afwezige vader. De jonge Mantel is slim en zit vol verwachtingen, maar haar omgeving lijkt niet mee te kunnen bewegen. Ze is een scherpe observator en ziet dingen die anderen niet zien. Ze begrijpt al snel dat ze haar gedachten maar beter voor zich kan houden. Vanaf haar tiener­jaren lijdt Mantel aan een pijnlijke ziekte, die niet wordt herkend, en ten slotte ondergaat ze een ineffectieve, niet terug te draaien operatie. Ze zal nooit meer kinderen kunnen krijgen. In plaats daarvan ontdekt ze in zichzelf de ene roman na de andere. De geest geven leest en voelt als een intieme roman over de geesten die je ziet, de gaten in je herinneringen en de alternatieve levens die je had kunnen hebben.

De geest geven, Hilary Mantel, vertaling Gerda Baardman en Anne Jongeling (Meridiaan Uitgevers)

Suriname – Het Surinamedagboek

Heb je weleens een groepsreis gemaakt? Een fenomeen op zich dat gegarandeerd goede verhalen oplevert. Als Merijn de Boer een advertentie leest waarin een reis naar Suriname wordt aangeboden, reageert hij meteen. De reis is bedoeld om meer bekendheid te creëren voor leven en werk van de Surinaamse schrijver Albert Helman, maar al snel blijkt dat de meeste deelnemers vooral zin hebben in een lekkere vakantie. De reis gaat van Paramaribo over de rivier tot diep in de binnenlanden. De reisgenoten vormen een bont gezelschap dat elkaars geduld behoorlijk op de proef stelt. Een vermakelijk verslag over een reis door het prachtige Surinaamse binnenland.

Het Surinamedagboek, Merijn de Boer (Querido)

Japan – Het onvergetelijke jaar van Tomoko

Stel je voor dat je opgroeit in het Japan van de jaren zeventig. In de roman Het onvergetelijke jaar van Tomoko draait alles om een excentrieke familie. Tomoko wordt na het overlijden van haar vader een jaar naar haar oom en tante gestuurd die in een oude dierentuin wonen. Pochiko, het dwergnijlpaard, wordt haar beste vriend, terwijl ze zich onderdompelt in de kleurrijke familie die haar nu omringt. Wanneer ze hen steeds beter leert kennen, krijgt ze ook steeds meer vragen. Waarom is oom zo vaak en lang van huis? Waarom vertelt oma Rosa niet over haar Duitse verleden? En waarom ziet Mina zo bleek? En de ultieme vraag die ze alleen zelf kan beantwoorden is: wat is mijn rol in dit huishouden?

Het onvergetelijke jaar van Tomoko, Yoko Ogawa, vertaling Luk Van Haute (Cossee)

Meer lezen

Tekst Corina Maduro Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 12 juni 2023