3 lange wandelroutes in Schotland (naast de West Highland Way)

Denk je aan wandelen in Schotland, dan koppel je dat al snel aan de populaire West Highland Way. Maar het noordelijke deel van Groot-Britannië kent nog veel meer mooie wandelroutes. Drie op een rij.

John Muir Way

215 kilometer wandelen van kust naar kust. Je start in Helensburgh, vlak bij Glasgow, en loopt in tien etappes naar Dunbar, het eindpunt van de tocht. Tijdens de route loop je niet alleen door natuur, je komt ook allerlei andere hoogtepunten tegen: het vijftiende-eeuwse Blackness Castle, de Romeinse Muur van Antoninus en de hoofdstad Edinburgh. Gemiddeld loop je tussen de vijftien en dertig kilometer per dag. Doe je het liever rustig aan? Dan kun je de etappes ook verder opdelen.

Great Glen Way

De naam verraadt het al een beetje: tijdens deze wandeltocht van 125 kilometer volg je de Great Glen, een langgerekt dal ontstaan door een aardbreuk. De route begint in Fort William en brengt je in ongeveer acht dagen naar het eindpunt: Inverness. Onderweg doe je drie meren en verschillende Schotse dorpen aan. Gemiddeld loop je tussen de vijftien en twintig kilometer per dag. Ook leuk: je kunt de route met de fiets afleggen.

Ayrshire Coastal Path

Deze wandeltocht, die start in Glenapp en eindigt in Skelmorlie, loopt langs een van de mooiste kustlijnen van Schotland, links van Glasgow. Een beetje ervaring heb je wel nodig voor deze route, omdat je deels over moeilijk begaanbare paden loopt. In totaal bedraagt de route 170 kilometer en je doet er zo’n twee weken over.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 24 mei 2023