3 innovatieve voorstellingen waar je dit najaar naartoe kunt

Jammer dat de zomer alweer bijna voorbij is? Bij herfstig weer heb je gelukkig alle reden om lekker binnen te zitten, in het theater bijvoorbeeld. Flow tipt drie innovatieve voorstellingen die je binnenkort kan bezoeken.

Jaloezie is een bitch

Wat doe je als je samen bent met een man en tot je eigen verbazing smoorverliefd wordt op een vrouw? Cabaretier Kirsten van Teijn koos ervoor om – na haar gevoelens lang ontkend te hebben – ‘uit haar hokje te barsten’, en nu heeft ze een relatie met allebei. Over het hoe en waarom tourde ze de afgelopen jaren door het land, maar hoe ging het verder? Daarop geeft ze antwoord in haar nieuwe show Jaloezie is een bitch. De titel verraadt misschien al dat niet alles van een leien dakje ging, want blijf je zo open-minded als je vriendin op haar beurt verliefd wordt op een ander? Kirsten besluit haar ‘juicy jealousy’ (doordrenkt van liefde, maar mét giftanden) recht aan te kijken.

Kijk voor de speellijst op Kirstenvanteijn.nl.

De ongeplukte zusters van Almere County

Met Ilse Warringa (die ook het script schreef) en Plien van Bennekom in één muzikale komedie is de kans dat je de hele avond met een serieus gezicht in de zaal zit, vrij klein. Tel daarbij op dat het verhaal losjes voortborduurt op het werk van Jane Austen (kom maar door Mister Darcy!) en je kunt alvast een kaartje kopen. De grote vraag die je krijgt voorgeschoteld, is: hoe maak je elkaar anno nu het hof? Hiervoor duiken drie zussen en hun moeder twee eeuwen terug in de tijd. De oudste en verstandigste zus laat zich leiden door sense, de romantische middelste verlangt naar een leven vol sensibility en de jongste smacht naar vurige begeerte. Een voorstelling vol wapperende jurken, hysterische pruiken, opsmuk, tierelantijnen, kokette dansjes en Grote Gevoelens.

Kijk op Bostheaterproducties.nl voor de speellijst.

Sporen van haar

Honderdvijftig jaar geleden kwam er een einde aan de slavernij in Suriname en op de Caraïbische eilanden – toen nog koloniën van Nederland. Met Sporen van haar geeft Plein Theater beelden en woorden aan dit pijnlijke verleden. Tot slaaf gemaakte Afrikanen die in de zeventiende eeuw wisten te vluchten van de plantages in Suriname, bouwden een nieuw bestaan op in het Amazonewoud dankzij de zwarte rijst die de Marronvrouwen meesmokkelden in hun gevlochten haar. Nog steeds speelt de rijst (black alesi genoemd) een rol bij rituelen en het eren van hun voorouders. Een voorstelling over veerkracht, met verhalen die werden verteld en gezongen van vrouw op vrouw.

Op Sporenvanhaar.plein-theater.nl staat de speellijst en kun je luisteren naar een podcast met de makers.

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustratie Femme ter Haar Fotografie Ana Rocio Garcia Franco/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 30 augustus 2023