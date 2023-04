3 tips om bewust met je telefoon om te gaan (en het is geen digital detox)

Hoewel de nieuwste technologie heel wat goede dingen brengt – nooit meer verdwalen dankzij Google Maps – kan die ons ook behoorlijk in de weg zitten. Zo ga je bewust om met je telefoon, zonder digital detox.

Met onze smartphone hebben we vrienden, inspiratie, advies, lekkere recepten en zo veel meer binnen handbereik. Maar juist omdat ie zo veel biedt, kan een telefoon ook verslavend werken. Spendeer je ’s avonds uren op TikTok met slaapverlies als gevolg, maak je geen connectie met familie tijdens het avondeten omdat je constant meldingen binnenkrijgt en kijk je meer Netflix dan je lief is.

Volgens psycholoog Tracy Dennis-Tiwary is een digital detox niet de oplossing. Die helpt voor even, natuurlijk. Maar zodra de detox voorbij is, verval je in oude patronen en is die telefoon weer aan je hand gekluisterd. Volgens haar hoef je je mobiel niet uit je leven te bannen, maar is een gezonde relatie met moderne technologie de sleutel. In een artikel voor The Washington Post noemt ze drie tips om dat voor elkaar te krijgen.

3 tips voor een gezonde relatie met je telefoon

Dat begint bij het achterhalen wanneer je telefoongebruik je in de weg gaat zitten. Misschien is dat het scrollen in de avonduren, of mis je familietijd omdat je afgeleid wordt door een oplichtend scherm. Misschien kun je je op werk niet meer concentreren omdat je veel online shopt. Dennis-Tiwary vergelijkt het consumeren van digitale media met het eten van donuts: gaat dat consumeren te ver, dan kun je niet stoppen bij één donut, maar wil je er tien, tot ze je ziek maken. Probeer te onderzoeken waar je pijnpunten zitten. Vervolgens kun je je afvragen waarom je zo veel tijd op je telefoon doorbrengt op bepaalde momenten, en met welk doel. Misschien scrol je zo veel omdat je connectie mist en social media daar het dichtstbij komt. Of wil je ontsnappen aan je emoties en zie je je telefoon als afleiding. Hoe kun je die behoeften vervullen met iets anders dan schermtijd? In het geval van eenzaamheid kun je, in plaats van eindeloos scrollen, één keer per week met een vriend afspreken. Of, als je inspiratie zoekt, maak dan een wandeling of ga naar een museum. Deze vervangingen geven uiteindelijk een beter gevoel en je schermtijd gaat erdoor naar beneden.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The Washington Post Illustratie Femme ter Haar