6 moderne (en makkelijke) haakpatronen voor de zomer 2023

Dat de simpele handeling van lusjes in lusjes maken zulke mooie dingen oplevert, heeft iets magisch. Moeilijk is het gelukkig niet, daarom 6 moderne haakpatronen voor de zomer 2023

Met een zelfgemaakte tas om je arm over straat lopen of met een boek onder je eigen deken kruipen. Het kan met deze moderne haakpatronen die we voor je uitzochten. Het enige wat je nodig hebt? Een paar haaknaalden en veel wol.

Island Time Blanket van Nautikrall

Een zomerse deken gemaakt van Peruviaanse wol in vrolijke kleuren. Je kunt natuurlijk je eigen kleurencombinatie samenstellen, maar de maker laat ook precies zien welke wol en kleuren zij heeft gebruikt, zodat je het exact na kunt maken. Via Etsy koop je haar patroon in de vorm van een PDF en op haar website is het gratis (maar wel met advertenties).

Summer Days Daisy Bag van All About Ami

Deze tas van All About Ami is voor langzame dagen in het park of een stranddag. Volgens kopers is het ook nog eens een makkelijk te volgen patroon. Ook deze aankoop ontvang je als PDF. Liever de gratis versie met advertenties? Die vind je op haar website.

Jessie Bralette van Geoni Patterns

Deze gehaakte bralette is volgens de maker fijn voor naar het strand of onder een katoenen shirt. Extra handig is dat je het kledingstuk makkelijk aan kunt passen, zodat het bij jouw lichaam past.

Wavy Crochet Sweater van Bai Retro

Voor de frisse zomeravonden. Iets moeilijker is het patroon wel, maar volgens andere makers – die recensies achterlieten op de website – alsnog zeer goed te doen.

Flower Shaped Pillow van Alemaka

Fleurt meteen zo lekker je huis- of slaapkamer op. Het patroon is gemaakt voor beginners en je vindt zelfs een video om de losse onderdelen aan elkaar te naaien/haken. Volgens verschillende makers zijn de instructies makkelijk om te volgen.

Ivy Open Back van Sunshine and Crafts

Een luchtige top met open rug. In het patroon vind je instructies voor verschillende maten, zodat je je top aan kunt passen aan je eigen postuur.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar