8 bijzondere boekwinkels waar je uren kunt doorbrengen

Boekenkasten in een kerk met glas in lood, collecties in een boomhut en terug in de tijd zodra je binnenstapt. Dit zijn acht bijzondere boekwinkels waar je uren kunt doorbrengen.

El Ateneo Grand Splendid – Buenos Aires, Argentinië

Niet voor niets is deze winkel meerdere malen benoemd tot mooiste boekhandel van de wereld. Je vindt hem in het voormalige Grand Splendid Theater in Buenos Aires, dat in 1919 gebouwd is. Pauze tussen het struinen door? Bezoek dan ook het café, gebouwd op het oude podium.

The Last Bookstore – Los Angeles, Noord-Amerika

Hier wil je alleen al komen voor de bijzondere boekinstallaties in de winkel. Verdeeld over twee verdiepingen in een oude bank, vind je in The Last Bookstore meer dan 250.000 boeken. Loop ook zeker even onder de boektunnel door.

@yenny_elateneo & @lastbookstorela

Books Are Magic – New York, Noord-Amerika

Emma Straub is niet alleen auteur van fictieboeken, ze heeft ook een eigen boekwinkel samen met designer Michael Fusco-Straub. Je vindt hem op een hoek ergens in Brooklyn. Extra leuk is de uitgebreide kinderafdeling.

Bart’s Books – Ojai, Noord-Amerika

Weleens van een boekwinkel gehoord die geheel buiten staat, zonder dak, zeg maar? Je vindt hem in Californië. Bart’s Books heeft meer dan een miljoen boeken in de collectie, bijna allemaal tweedehands. Gelukkig regent het er niet vaak.

@booksaremagicbk & @bartsbooksojai

Champaca Bookstore – Bangalore, India

Een boekwinkel in een boomhut, hij bestaat. In India vind je er een onder de naam Champaca Bookstore. De onafhankelijke winkel wordt gerund door vrouwen, en naast het kopen van boeken kun je er ook allerlei andere dingen doen: workshops volgen, discussies bijwonen, meedoen met een boekenclub.

Librairie Tropismes – Brussel, België

Bijna voelt het alsof je naar een bal gaat, zodra je Librairie Tropismes in Brussel binnenstapt. De winkel opende in 1984, in de Galeries Royale Saint-Hubert, een galerie die in 1847 is gebouwd door architect Jean-Pierre Cluysenaar.

@champacabooks & @librairietropismes

Shakespeare and Company – Parijs, Frankrijk

Een van de beroemdste boekhandels ter wereld. In 1951 opende de winkel, in 1964 kreeg ie zijn bekende naam. Je vindt Shakespeare and Company op de rechteroever in een voormalig klooster. Extra bijzonder: als schrijver kun je hier werken én slapen, in een van de bedden die je vindt tussen de boekenkasten.

Livraria Lello – Porto, Portugal

Terug in de tijd lijk je te gaan als je Livraria Lello in Porto binnenloopt. Het is een van de oudste boekwinkels van Portugal, gesitueerd in een neogotisch gebouw uit 1906. Zelfs als je niets met boeken hebt, is het een bezoek waard vanwege de bijzondere architectuur.

@shakespeareandcoparis & @livraria.lello

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron 150 Bookstores You Need to Visit Before You Die Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 5 juni 2023