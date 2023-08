B&B Vol Liefde: Hoeveel kost het om in de B&B van Petri te verblijven?

Het échte Franse leven

Op Petri’s website Madamenfrance beschrijft ze de bed and breakfast als ‘het échte franse leven’. De bed and breakfast is een oud doktershuis, met drie kamers. Verder is er een gemeenschappelijke woonkamer en een fijne tuin. Op haar website zie je wederom ook wat terug van Petri’s interesses, ze houdt bijvoorbeeld van lange lunches met lekkere wijn en chillen met haar hondje.

Chambre Simone

In Chambre Simone slaap je in een kingsize bed. De kamer heeft een haard en stenen muur waardoor er een relaxte sfeer hangt. Je hebt je eigen badkamer en toilet, maar ook een balkon waar je kan genieten van het landschap. Bij warm weer kan je gebruikmaken van een ventilator en bij koud weer kan je een heerlijke kop koffie of thee voor jezelf zetten. De kamer heeft ook een zithoekje. Een ontbijtje zit inbegrepen. Wat je hiervoor betaalt? 85 euro per nacht.

Chambre Francoise In Chambre Francoise slaap je iets kleiner, maar niet minder fijn. Je ligt op een boxspring die opgedeeld kan worden in 1-persoonsbedden. Er is een mogelijkheid voor een derde bed. De kamer heeft een eigen badkamer met een bad-douchecombinatie, twee wasbakken en een eigen toilet. Net als in de vorige kamer kan je ’s ochtends zelf een kop koffie of thee zetten en opdrinken in de zithoek. Petri verzorgt ‘s ochtends je ontbijt. Deze kamer kost wederom 85 euro per nacht.