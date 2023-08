B&B Vol Liefde: Hoeveel kost het om in de B&B van Bram te verblijven?

Bram heeft het prima naar zijn zin in Zweden, maar zou het leven wel leuker vinden met een vrouw aan zijn zijde. In B&B Vol Liefde volgen we zijn dating-avontuur, maar wat kost een overnachting in zijn bed and breakfast eigenlijk?

Bram Eijgenhuijsen schittert in seizoen 3 van B&B Vol Liefde naast zeven andere kandidaten die de liefde zoeken. Deze pas 30-jarige avonturier kan wel een liefdespartner gebruiken in de afgelegen natuur van Zweden. “Ik vind het heerlijk om liefde te geven én te krijgen.” Zijn ideale vrouw? Bij Bram past een vriendin die ongeveer hetzelfde in het leven staat als hij: ze moet dieren, moestuinen en het zelf in je levensbehoeftes voorzien ook aantrekkelijk vinden. Ze hoeft niet alles te weten van het leven in de natuur, maar wel bereid zijn om alles te leren van Bram.

Wat kost een overnachting in Heimdalls Gård, de B&B van Bram?

De boerderij en gastenverblijf van Bram in Zweden ligt midden in de natuur, dus als je dat aanspreekt kun je kijken of hij nog een plaatsje vrij heeft in zijn zelfvoorzienend B&B. Zijn ‘Kabouterhuisje’ en ‘Viking Cabin’ zijn te huur en wij zochten voor je uit wat het kost.

Het Kabouterhuisje is door Bram zelf gebouwd met stenen uit de moestuin, zoals we al tijdens het programma hebben kunnen horen. Als je zin hebt om hier te slapen, dan kost dat je slechts 50 euro per nacht. Dan heb je wel een lekker bed en een schitterend uitzicht iedere ochtend in het vooruitzicht. Je kan hier met maximaal twee personen slapen.

Viking Cabin

Meer klaar voor iets anders? Op de bovenverdieping van de 140 jaar oude schuur van Bram zit de Viking Cabin, oftewel een ruime zolder. Er staat een tweepersoonsbed, maar er is genoeg ruimte om er met meer te slapen, zo omschrijft Bram het plekje op zijn website. De kosten? Ook maar 50 euro per nacht.

Slapen met je eigen tent of camper

Breng je zelf een tentje mee naar Zweden en wil je alleen op het terrein van Bram slapen? Dan vraagt hij slechts 10 euro per nacht. Voor een camperplek tel je dan 20 euro per nacht neer.

Bram volgen op social media

Bram kun je volgen op zijn persoonlijke Instagram-account: heimdallsgard. Regelmatig deelt hij hier kiekjes van zijn persoonlijke leven, maar ook geeft hij een inkijkje in zijn zelfvoorzienende boerderij in Zweden.

