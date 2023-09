Onthaasten op Caths eiland: “Ik geloof dat af en toe ruimte en rust nemen bijdraagt aan een mooiere wereld”

Al gehoord van Caths eiland? Het is een eiland in de Vinkeveense Plassen, waar je – ver weg van het dagelijkse gedoe – kunt onthaasten. Een plek waar kunst, natuur en mens samenkomen.

Jarenlang werkte Catherine van Lith in de kunstwereld. Ze studeerde kunstgeschiedenis, was galeriemanager en cureerde exposities en events. Toen ze de mogelijkheid kreeg om eigenaar te worden van een eiland in de Vinkeveense Plassen, twijfelde ze geen moment. Ze richtte Caths eiland op, een plek waar ze unieke belevingen organiseert. “Ik wil mensen uit hun dagelijkse bezigheden te halen. Zodat ze onthaasten en in contact komen met de natuur en zichzelf.”

Niks doen in een hangmat, turen in het haardvuur, een duik in de plas – onder het credo: ‘Hier is geen wifi, wel een betere verbinding’ is het allemaal mogelijk. Naast het eiland kocht Catherine inmiddels ook een schuur bij de Stelling van Amsterdam, waar ze ook in de winter evenementen organiseert.

Eten in een fort

Wat je van Caths eiland kunt verwachten? Elk seizoen worden er ’tafels’ georganiseerd, avonden waar mensen samen eten en van kunst genieten, in de natuur. Zoals de Herfsttafel, in het weekend van 26 t/m 28 oktober 2023, die plaatsvindt in Fort aan de Winkel, een fort uit 1895 vlakbij Amsterdam. Op het menu staat een vijfgangendiner met lokale gerechten, bereid door chef-kok Elise Calkoen, die je misschien wel kent van het programma MasterChef.

Wildplukken

Er worden ook regelmatig workshops georganiseerd, komend najaar kun je bijvoorbeeld wildplukken met Leoniek Bontje. Samen met Leoniek ga je op Caths eiland op zoek naar eetbare kruiden en groenten. Je leert waarop je moet letten bij het plukken, en bereidt na afloop een lunch, met behulp van je vangst.

Wil je meer weten over Caths eiland? Neem dan een kijkje op de website.

Tekst Nadie van Moorselaar Fotografie Catherine van Lith

Gepubliceerd op 8 september 2023