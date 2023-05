Cluttercore is de nieuwste interieurtrend: je mag aan een huis zien dat erin geleefd wordt

Het leven hoeft niet perfect en je huis ook niet. Met de nieuwe interieurstijl cluttercore wordt een georganiseerd rommeltje aangemoedigd, zolang je je er maar thuis in voelt.

Na de geboorte van haar derde kind gaf professioneel opruimer Marie Kondo aan wel klaar te zijn met dat opruimen. Tijdens een persevenement zei ze dat haar huis voortaan een rotzooi is, maar dat ze in deze fase van haar leven – met kinderen dus – haar tijd liever anders besteedt dan aan de opruim zijn. Kondo: “Ik wilde mijn huis altijd zo schoon mogelijk. Dat idee heb ik opgegeven. Ik besef nu dat het belangrijker is om tijd met mijn kinderen door te brengen.”

Niet alleen een goede les – je mag van gedachten veranderen –, maar ook best een opluchting. We wisten het natuurlijk al wel, maar dat een huis er geleefd uit mag zien is toch een bevrijdend idee. Het sluit naadloos aan bij de het-hoeft-allemaal-niet-zo-perfect-gedachte die we graag zien.

Als spullen laten zien wie je bent

Ook op TikTok is cluttercore groot: volle interieurs met vrolijke kleuren, uitgestalde souvenirs en vazen die niet bij elkaar passen. En dat is precies wat de woontrend inhoudt: je persoonlijkheid door laten schemeren in je huis.

Volgens Evelien Reich, editor deco bij Elle, gaat het er bij cluttercore niet om wat hip is, of in. In een artikel in NRC Magazine zegt ze: “Het gaat puur om wat jij de moeite van het uitstallen waard vindt, om persoonlijke spullen die je in de loop der jaren om je heen verzameld hebt en die de visuele clues geven over wie je bent en waar je bent geweest.”

Journalist Nathalie Wouters, die het artikel voor NRC schreef, voegt daaraan toe dat de nieuwe interieurtrend past bij deze tijdsgeest, waar eindeloze zelfoptimalisatie einde verhaal is en het vooral draait om jezelf accepteren zoals je bent, inclusief ongeorganiseerde boekenkasten en mismatchend servies.

Tekst Bente van de Wouw Bron Elle, NRC Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 3 mei 2023