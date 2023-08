De dancing work-out als sport: ook voor wie niet kan dansen

Bewegen is belangrijk voor je fysieke en mentale gestel. Maar wanneer je al begint te snikken bij de gedachte aan je hardloopronde, of jezelf voor de zoveelste keer doodongelukkig naar de sportschool moet slepen, is het misschien tijd voor iets anders.

“Ik kan niet dansen” of “Ik ben zo stijf als een hark” kennen we inmiddels. Maar de dancing work-out is ook haalbaar voor mensen zonder danservaring of soepele heupen. En als je er plezier in hebt, wat maakt het dan uit?

De effecten van dans

Dansen zorgt er namelijk niet alleen voor dat je die o zo vermoeiende ‘Ik moet nog sporten’-gedachte kan loslaten. Het zorgt ervoor dat je endorfine aanmaakt, wat weer pijnstillend en stressverlagend werkt, blijkt uit een verzameling onderzoeken samengevat door de Harvard Medical School . Ook kan het sommige ziekteprocessen positief beïnvloeden.

Alsof dat nog niet genoeg voordelen waren: dansen is niet alleen een work-out voor je spieren, maar ook voor het brein. Uit een onderzoek gepubliceerd in de New England Journal of Medicine blijkt zelfs dat dansen in groepen – door de mentale inspanning en sociale interactie – het risico op dementie kan verminderen.

Liever in je eentje of thuis dansen?

Nu begrijpen we best dat meedoen met een fysieke dansles misschien spannend is, of dat een drukke agenda nauwelijks extra activiteiten buitenshuis toelaat. Daarom zijn we fan van de populaire ‘Dancing work-out’.

Op YouTube vind je veel verschillende ‘lessen’: van 15-minuten-dansen tot complete sessies van een uur. Van salsa tot hiphop en guilty pleasures, van simpel tot gevorderd. Het enige wat je hoeft te doen is een video uitkiezen op je TV of laptop, en wat ruimte maken om vrij te kunnen bewegen. En in de meeste video’s zit ook nog eens een virtuele dansdocent die je bemoedigend toespreekt.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 16 augustus 2023