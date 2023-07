Dat loopt wel los: 4x podcasts over wandelen

Of je er nou naar luistert terwijl je zelf een rondje loopt of thuis op de bank zit, met deze vier podcasts krijg je zin in wandelen.

Omdat je nieuwe routes zoekt, begint aan je eerste trektocht of meer over de Nederlandse natuur wilt leren. Zo’n podcast heeft behoorlijk wat te bieden. Inspiratie, bijvoorbeeld. Of nieuwe inzichten of tips. Deze vier raadt de redactie aan.

Op wandel

Dorien Draps, de maker van deze podcast, ontdekte een aantal jaar geleden de kracht van wandelen en in de natuur zijn. Nu loopt ze met verschillende gasten, op zoek naar meer verbinding: met zichzelf, met elkaar en met de natuur. Verwacht inspirerende verhalen van onder andere lange afstand wandelaars, bosbaders, filosofen en duurzaamheidscoaches en tips om zelf aan de wandel te gaan.

Ik wil hiken

Fijn om te luisteren als je een meerdaagse tocht aan het plannen bent. In deze podcast gaat Rick Mulder in gesprek met zowel experts op het gebied van wandelen als lopers die je voor zijn gegaan. Hoe is het om een lange route te lopen? Waar loop je tegenaan en wat heb je allemaal nodig voor zo’n tocht? In ‘Ik wil hiken’ komt het allemaal aan bod.

Wandel Lust

Nog een podcast van Nederlandse bodem. In vijf afleveringen wandelt Twan Huys door het Nederlandse landschap met bekende en minder bekende Nederlanders. Hij loopt onder andere met Jan Terlouw, Karina Wolkers en Tim Knol, die op hun beurt allerlei persoonlijke verhalen vertellen, óók over wandelen en de natuur.

Hike: explore, wander, live

Om af te sluiten een internationale podcast van Lori Prima, waarin verschillende wandelaars en outdoor fanaten hun verhaal delen. Het doel? Luisteraars inspireren om ook naar buiten te gaan.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar Fotografie headerbeeld Getty Images

Gepubliceerd op 19 juli 2023