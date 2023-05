Deze tuin wordt zo goed beschermd dat je ’m maar 8 weken per jaar kunt bezoeken

Binnenkort een dag naar Den Haag? Vergeet dan niet om de Japanse Tuin in landgoed Clingendael af te vinken, want voor je het weet is ie alweer dicht.

De Japanse Tuin werd aan het begin van de twintigste eeuw aangelegd door de voormalige eigenaar van landgoed Clingendael, barones Marguerite Mary van Brienen. Per schip reisde zij meerdere malen af naar Japan en nam allerlei ornamenten mee, zoals lantaarns, beelden en zelfs bruggen. De tuin is niet alleen de grootste, maar ook de oudste Japanse tuin in Nederland.

Zeldzame bomen en planten

Sinds de jaren zestig is de Japanse Tuin open voor publiek. Vanwege de kwetsbaarheid van de tuin wordt hij maar acht weken per jaar opengesteld. Er staan allerlei zeldzame bomen en planten in, waarvan sommige meer dan honderd jaar oud zijn. Verder vind je er veertig verschillende soorten mos, twee watervaten, boeddhabeelden en een paviljoen.

Boze geesten

Een recht pad trekt boze geesten aan, geloven ze in Japan: daarom zie je veel paden die slingeren en kronkelen, met als bijkomend voordeel dat er altijd iets te ontdekken valt. Grijp je kans tot en met 11 juni, want daarna wordt de Japanse Tuin weer gesloten voor zijn schoonheidsslaap.

Meer lezen

Tekst en fotografie Sophie ten Dam Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 20 mei 2023