Dit is de startdatum van het nieuwe seizoen Boer Zoekt Vrouw (en dít doen ze anders)

Het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw begint iets later dan verwacht. De eerder gecommuniceerde datum van 3 september gaat niet door, zo meldt de KRO-NCRV.

Van de brieven naar het speeddaten tot de logeerweek en het keuzemoment: de Boer Zoekt Vrouw-formule is al jaren een kijkcijferkanon. Yvon Jaspers en haar internationale boeren beginnen weer op 17 september met daten, wat twee weken later is dan de geplande 3 september. De laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw is op 26 november. In totaal worden er 11 afleveringen van het dertiende seizoen uitgezonden.

De boeren van Yvon

Koeienboer Piet (63) zoekt in Duitsland naar een liefje, de 57-jarige melkveehouder Claudia verwelkomt graag een partner in Frankrijk, bij melkveehouder Haico (42) mogen de dames naar Denemarken reizen en de 32-jarige Richard verwelkomt in Slowakije graag een nieuw liefje. Bernice uit Zweden is pas 23, dus voor haar moet het de eerste serieuze relatie worden.

Vijf boeren in Europa

Goed, vijf boeren dus. Maar dit is niet de enige grote verandering. Boer Zoekt Vrouw zegt het Hollandse landschap (voorlopig) vaarwel en richt zich op Europa. Presentatrice Yvon Jaspers heeft de afgelopen maanden veel gereisd om de vijf boeren te volgen en te leren kennen. “Ik heb meegewerkt op hun bedrijf, hun familie ontmoet en hun leven in het buitenland ervaren en gevoeld dat voor hen een ding het allerbelangrijkste is. Ze willen niets liever dan hun leven delen met iemand die ook dat buitenlandse avontuur aan durft te gaan.”

Dit artikel verscheen eerder op Veronica Superguide.

Tekst Elsemieke Wormhoudt Fotografie KRO/NCRV

Gepubliceerd op 25 augustus 2023